За інформацією командування Повітряних сил ЗСУ, під час нічної атаки по Україні окупаційна армія РФ використала 71 БпЛА типу “Shahed” та керовану авіаракету Х-31П.

Що відомо про роботу ППО під час нічної повітряної атаки окупаційної армії РФ по Україні

Зазначається, що 1 ракета Х-31П була випущена із повітряного простору Бєлгородської обл. У той же час безпілотники країна-агресорка запускала із напрямків Орел, Курськ.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

У Повітряних силах станом на 11 ранку, 2 листопада, підтвердили збиття 39 ворожих дронів, 21 безпілотник локаційно втрачено, 5 БпЛА — повернулись у Росію.

Що відомо про наслідки атаки ворожих дронів по Києву

За інформацією президента Володимира Зеленського, наслідки нічної атаки окупаційної армії РФ по Україні дронами були зафіксовані в Києві, в Харківській, Сумській та Полтавській областях.

За інформацією КМВА, Сили протиповітряної оборони знищили всі дрони, які загрожували Києву. Прямих влучань у столиці не було.

Зазначається, що повітряна тривога у Києві тривала більше 5 годин, а наразі почала працювати повторно через нову атаку дронів окупаційної армії РФ.

У Київській області фіксують рух дронів, тому не виключається, що безпілотники можуть знову полетіти на Київ.

У шести районах Києва впали уламки дронів внаслідок атаки РФ. Виникли пожежі, зафіксовані пошкодження будинків.

У Солом'янському районі столиці пошкоджені вікна та зовнішнє оздоблення кількох житлових будинків, а також 5 автомобілів. Без пожежі та постраждалих.

У Святошинському районі виникла пожежа на останніх поверхах в 16-поверховому житловому будинку на площі 50 квадратних метрів. Евакуйовано 18 осіб. Постраждав поліцейський. Також пошкоджено нежитлове приміщення на території приватної забудови.

У Голосіївському районі у 22-поверховому житловому будинку частково пошкоджені вікна у кількох квартирах. Без пожежі та постраждалих.

Виникли локальні пожежі на кількох балконах багатоквартирних будинків у Дніпровському районі.

У Шевченківському районі виникло загорання між 3 та 4 поверхами недіючої багатоповерхової будівлі. Вогонь охопив два квадратні метри. Пожежу ліквідували. Постраждалих немає.

Також у Печерському районі пошкоджено балкон у восьмиповерхівці.

Крім того, частина російського дрона упала на трасу Р-30, рух транспорту ускладнений у напрямку міста Ірпінь.