За інформацією командування Повітряних сил ЗСУ, під час нічної атаки по Україні окупаційна армія РФ використала 71 БпЛА типу “Shahed” та керовану авіаракету Х-31П.
Головні тези:
- Під час нічної атаки окупаційної армії РФ було знищено 39 безпілотників типу “Shahed” та керована авіаракета Х-31П.
- Захист від ворожих дронів забезпечували зенітні ракетні війська, авіація та інші підрозділи Повітряних Сил та Сил оборони України.
- Дрони окупаційної армії РФ зафіксовано над Києвом та деякими областями, що призвело до пожеж та пошкоджень багатьох будівель, проте без постраждалих.
- Сили протиповітряної оборони успішно знищили всі дрони, які становили загрозу для столиці, але загроза продовжує залишатися серйозною.
- Події такого роду підкреслюють необхідність підтримки та захисту повітряних коридорів та території України від ворожих атак.
Що відомо про роботу ППО під час нічної повітряної атаки окупаційної армії РФ по Україні
Зазначається, що 1 ракета Х-31П була випущена із повітряного простору Бєлгородської обл. У той же час безпілотники країна-агресорка запускала із напрямків Орел, Курськ.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
У Повітряних силах станом на 11 ранку, 2 листопада, підтвердили збиття 39 ворожих дронів, 21 безпілотник локаційно втрачено, 5 БпЛА — повернулись у Росію.
Що відомо про наслідки атаки ворожих дронів по Києву
За інформацією президента Володимира Зеленського, наслідки нічної атаки окупаційної армії РФ по Україні дронами були зафіксовані в Києві, в Харківській, Сумській та Полтавській областях.
За інформацією КМВА, Сили протиповітряної оборони знищили всі дрони, які загрожували Києву. Прямих влучань у столиці не було.
Зазначається, що повітряна тривога у Києві тривала більше 5 годин, а наразі почала працювати повторно через нову атаку дронів окупаційної армії РФ.
У Київській області фіксують рух дронів, тому не виключається, що безпілотники можуть знову полетіти на Київ.
У шести районах Києва впали уламки дронів внаслідок атаки РФ. Виникли пожежі, зафіксовані пошкодження будинків.
У Солом'янському районі столиці пошкоджені вікна та зовнішнє оздоблення кількох житлових будинків, а також 5 автомобілів. Без пожежі та постраждалих.
У Святошинському районі виникла пожежа на останніх поверхах в 16-поверховому житловому будинку на площі 50 квадратних метрів. Евакуйовано 18 осіб. Постраждав поліцейський. Також пошкоджено нежитлове приміщення на території приватної забудови.
У Голосіївському районі у 22-поверховому житловому будинку частково пошкоджені вікна у кількох квартирах. Без пожежі та постраждалих.
Виникли локальні пожежі на кількох балконах багатоквартирних будинків у Дніпровському районі.
У Шевченківському районі виникло загорання між 3 та 4 поверхами недіючої багатоповерхової будівлі. Вогонь охопив два квадратні метри. Пожежу ліквідували. Постраждалих немає.
Також у Печерському районі пошкоджено балкон у восьмиповерхівці.
Крім того, частина російського дрона упала на трасу Р-30, рух транспорту ускладнений у напрямку міста Ірпінь.
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