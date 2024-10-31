Сили ППО збили 17 "шахедів" та 2 авіаракети під час атаки РФ на Україну

У ніч на 31 жовтня російські війська атакували Україну 43 ударними БпЛА та безпілотниками невстановленого типу, 2 балістичними та 8 авіаракетами. Повітряні сили знищили 17 “шахедів” та дві ракети.

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну

Як зазначають військові, у ніч на 31 жовтня 2024 року (із 18.30 30 жовтня) ворог атакував міст через Дністровський лиман у Затоці на Одещині.

Випущено дві балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 із Криму та вісім керованих авіаційних ракет Х-59/69 із літаків тактичної авіації над акваторією Чорного моря.

Також окупанти завдали удару двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Ростовської області по Краматорську.

Фото — t.me/kpszsu

Із напрямків Курськ, Орел — РФ. Ворог атакував 43-ма ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу". Поширити

Захисникам вдалося знищити 17 ворожих дронів та 2 керовані авіаційні ракети Х-59/69.

Протиповітряна оборона працювала у Одеській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Полтавській областях.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та сил оборони України.

РФ обстріляла багатоповерхівку у Харкові

Як повідомили в ОВА, росіяни вдарили по Салтівському району Харкова. Є влучання у четвертий поверх багатоповерхівки.

Згодом Олег Синєгубов повідомив, що на місці прильоту виникла пожежа. Зруйновано майже весь підʼїзд будинку.

Уночі мер міста Ігор Терехов повідомив про 24 постраждалих.

Згодом Синєгубов повідомив, що одна дитина загинула. Медикам, попри намагання, не вдалося реанімувати хлопчика. Ще 29 людей постраждало.

Дитину, яка загинула внаслідок влучання РФ по будинку у Харкові, дістали з-під завалів з тяжкою травмою голови, переломами та без ознак життя,Реанімаційні заходи проводили протягом 40 хвилин. Дитині було близько 14-15 років.

У прокуратурі Харківщини додали, що хлопця дістали з-під завалів близько 23:50.

Зранку 31 жовтня Синєгубов написав, що на цю хвилину 34 людини постраждали.