Силы ПВО сбили 17 "шахедов" и 2 авиаракеты во время атаки РФ на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО сбили 17 "шахедов" и 2 авиаракеты во время атаки РФ на Украину

Воздушные Силы ВСУ
Силы ПВО сбили 17 "шахедов" и 2 авиаракеты во время атаки РФ на Украину
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В ночь на 31 октября российские войска атаковали Украину 43 ударными БпЛА и беспилотниками неустановленного типа, 2 баллистическими и 8 авиаракетами. Воздушные силы уничтожили 17 "шахедов" и две ракеты.

Главные тезисы

  • В ночь на 31 октября российские воздушные силы атаковали Украину, однако силы ПВО смогли успешно сбить 17 дронов и 2 управляемые ракеты.
  • Противовоздушная оборона Украины активно работала в нескольких областях, в том числе в Одесской, Киевской и Харьковской областях, отражая воздушное нападение.
  • Одной из целей российской атаки стал мост через Днестровский лиман в Заливе, где были выпущены баллистические ракеты и авиационные ракеты.
  • РФ также обстреляла многоэтажный дом в Харькове, что привело к гибели одного ребенка и ранениям более 30 человек.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, в ночь на 31 октября 2024 (с 18.30 30 октября) враг атаковал мост через Днестровский лиман в Заливе на Одесщине.

Выпущены две баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 из Крыма и восемь управляемых авиационных ракет Х-59/69 из самолетов тактической авиации над акваторией Черного моря.

Также оккупанты нанесли удар двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Ростовской области по Краматорску.

Фото — t.me/kpszsu

По направлениям Курск, Орел — РФ. Враг атаковал 43 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа".

Защитникам удалось уничтожить 17 вражеских дронов и 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69.

Противовоздушная оборона работала в Одесской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Полтавской областях.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и сил обороны Украины.

РФ обстреляла многоэтажку в Харькове

Как сообщили в ОВА, россияне ударили по Салтовскому району Харькова. Есть попадание в четвертый этаж многоэтажки.

Впоследствии Олег Синегубов сообщил, что на месте прилета возник пожар. Разрушен почти весь подъезд дома.

Ночью мэр города Игорь Терехов сообщил о 24 пострадавших.

Впоследствии Синегубов сообщил, что один ребенок погиб. Медикам, несмотря на попытки, не удалось реанимировать мальчика. Еще 29 человек пострадали.

Ребенка, погибшего в результате попадания РФ по дому в Харькове, достали из-под завалов с тяжелой травмой головы, переломами и без признаков жизни, Реанимационные мероприятия проводились в течение 40 минут. Ребенку было около 14-15 лет.

В прокуратуре Харьковской области добавили, что парня достали из-под завалов около 23:50.

Утром 31 октября Синегубов написал, что к этой минуте 34 человека пострадали.

По уточненным данным, погибшему мальчику в сентябре исполнилось 12 лет. Под завалами находится еще один 15-летний мальчик. Найденные фрагменты тела уже предварительно идентифицированного лица. К этой минуте один человек погиб. 34 получили ранения, — сообщил Синегубов.

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