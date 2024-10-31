Силы ПВО сбили 17 "шахедов" и 2 авиаракеты во время атаки РФ на Украину

В ночь на 31 октября российские войска атаковали Украину 43 ударными БпЛА и беспилотниками неустановленного типа, 2 баллистическими и 8 авиаракетами. Воздушные силы уничтожили 17 "шахедов" и две ракеты.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, в ночь на 31 октября 2024 (с 18.30 30 октября) враг атаковал мост через Днестровский лиман в Заливе на Одесщине.

Выпущены две баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 из Крыма и восемь управляемых авиационных ракет Х-59/69 из самолетов тактической авиации над акваторией Черного моря.

Также оккупанты нанесли удар двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Ростовской области по Краматорску.

Фото — t.me/kpszsu

По направлениям Курск, Орел — РФ. Враг атаковал 43 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа". Поделиться

Защитникам удалось уничтожить 17 вражеских дронов и 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69.

Противовоздушная оборона работала в Одесской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Полтавской областях.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и сил обороны Украины.

РФ обстреляла многоэтажку в Харькове

Как сообщили в ОВА, россияне ударили по Салтовскому району Харькова. Есть попадание в четвертый этаж многоэтажки.

Впоследствии Олег Синегубов сообщил, что на месте прилета возник пожар. Разрушен почти весь подъезд дома.

Ночью мэр города Игорь Терехов сообщил о 24 пострадавших.

Впоследствии Синегубов сообщил, что один ребенок погиб. Медикам, несмотря на попытки, не удалось реанимировать мальчика. Еще 29 человек пострадали.

Ребенка, погибшего в результате попадания РФ по дому в Харькове, достали из-под завалов с тяжелой травмой головы, переломами и без признаков жизни, Реанимационные мероприятия проводились в течение 40 минут. Ребенку было около 14-15 лет. Поделиться

В прокуратуре Харьковской области добавили, что парня достали из-под завалов около 23:50.

Утром 31 октября Синегубов написал, что к этой минуте 34 человека пострадали.