Силы ПВО сбили 17 "шахедов" и 2 авиаракеты во время атаки РФ на Украину

В ночь на 31 октября российские войска атаковали Украину 43 ударными БпЛА и беспилотниками неустановленного типа, 2 баллистическими и 8 авиаракетами. Воздушные силы уничтожили 17 "шахедов" и две ракеты.
Главные тезисы
- В ночь на 31 октября российские воздушные силы атаковали Украину, однако силы ПВО смогли успешно сбить 17 дронов и 2 управляемые ракеты.
- Противовоздушная оборона Украины активно работала в нескольких областях, в том числе в Одесской, Киевской и Харьковской областях, отражая воздушное нападение.
- Одной из целей российской атаки стал мост через Днестровский лиман в Заливе, где были выпущены баллистические ракеты и авиационные ракеты.
- РФ также обстреляла многоэтажный дом в Харькове, что привело к гибели одного ребенка и ранениям более 30 человек.
В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину
Как отмечают военные, в ночь на 31 октября 2024 (с 18.30 30 октября) враг атаковал мост через Днестровский лиман в Заливе на Одесщине.
Выпущены две баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 из Крыма и восемь управляемых авиационных ракет Х-59/69 из самолетов тактической авиации над акваторией Черного моря.
Также оккупанты нанесли удар двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Ростовской области по Краматорску.
Защитникам удалось уничтожить 17 вражеских дронов и 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69.
Противовоздушная оборона работала в Одесской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Полтавской областях.
Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и сил обороны Украины.
РФ обстреляла многоэтажку в Харькове
Как сообщили в ОВА, россияне ударили по Салтовскому району Харькова. Есть попадание в четвертый этаж многоэтажки.
Впоследствии Олег Синегубов сообщил, что на месте прилета возник пожар. Разрушен почти весь подъезд дома.
Ночью мэр города Игорь Терехов сообщил о 24 пострадавших.
Впоследствии Синегубов сообщил, что один ребенок погиб. Медикам, несмотря на попытки, не удалось реанимировать мальчика. Еще 29 человек пострадали.
В прокуратуре Харьковской области добавили, что парня достали из-под завалов около 23:50.
Утром 31 октября Синегубов написал, что к этой минуте 34 человека пострадали.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-