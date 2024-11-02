По информации командования Воздушных сил ВСУ, во время ночной атаки по Украине оккупационная армия РФ использовала 48 БпЛА типа “Shahed”, а также дроны неустановленного типа и 3 управляемые авиаракеты Х-59/69.

Что известно о работе ПВО во время ночной воздушной атаки оккупационной армии РФ по Украине

Отмечается, что три ракеты Х-59/69 были выпущены с оккупированных Россией территорий Херсонской области. В то же время беспилотники страна-агрессорка запускала по направлениям Орел, Курск.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

В Воздушных силах по состоянию на 8 утра, 2 ноября, подтвердили ущерб 31 вражеского дрона, еще 14 вражеских беспилотников потеряли геолокацию и 3 улетели в направлении Беларуси.

Также противовоздушной обороной удалось сбить одну управляемую авиационную ракету Х-59/69, остальные из-за активного противодействия не достигли целей.

Что известно о последствиях атаки вражеских дронов по Киеву

По информации президента Владимира Зеленского, последствия ночной атаки оккупационной армии РФ по Украине дронами были зафиксированы в Киеве, Харьковской, Сумской и Полтавской областях.

По информации КМВА, Силы противовоздушной обороны уничтожили все угрожавшие Киеву дроны. Прямых попаданий в столице не было.

Отмечается, что воздушная тревога в Киеве длилась более 5 часов, а сейчас начала работать повторно из-за новой атаки дронов оккупационной армии РФ.

В Киевской области фиксируют движение дронов, поэтому не исключается, что беспилотники могут снова улететь на Киев.

В шести районах Киева упали обломки дронов в результате атаки РФ. Возникли пожары, зафиксированы повреждения домов.

В Соломенском районе столицы повреждены окна и наружная отделка нескольких жилых домов, а также 5 автомобилей. Без пожара и пострадавших.

В Святошинском районе возник пожар на последних этажах в 16-этажном жилом доме на площади 50 квадратных метров. Эвакуированы 18 человек. Пострадал полицейский. Также повреждено нежилое помещение на территории частной застройки.

В Голосеевском районе в 22-этажном жилом доме частично повреждены окна в нескольких квартирах. Без пожара и пострадавших.

Возникли локальные пожары на нескольких балконах многоквартирных домов в Днепровском районе.

В Шевченковском районе возникло возгорание между 3 и 4 этажами недействующего многоэтажного здания. Огонь охватил два квадратных метра. Пожар был ликвидирован. Пострадавших нет.

Также в Печерском районе поврежден балкон в восьмиэтажке.

Кроме того, часть российского дрона упала на трассу Р-30, движение транспорта затруднено в направлении города Ирпень.