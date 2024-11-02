Силы ПВО уничтожили 31 БПЛА РФ во время ночной вражеской атаки
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО уничтожили 31 БПЛА РФ во время ночной вражеской атаки

Воздушные Силы ВСУ
ПВО ВСУ
Читати українською

По информации командования Воздушных сил ВСУ, во время ночной атаки по Украине оккупационная армия РФ использовала 48 БпЛА типа “Shahed”, а также дроны неустановленного типа и 3 управляемые авиаракеты Х-59/69.

Главные тезисы

  • Украинская ПВО успешно отразила ночную атаку оккупационной армии РФ, уничтожив 31 беспилотник типа Shahed.
  • Президент Зеленский сообщил о поражениях дронов в Киеве, Харькове, Сумах и Полтаве, при этом подчеркнув отсутствие прямых попаданий в столице.
  • После атаки были зафиксированы пожары, повреждения зданий и трудности с движением транспорта из-за обломков дронов.
  • Воздушное нападение отражались зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы ВСУ.
  • Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить все угрожавшие дроны для защиты Киева и других областей, однако возникают новые угрозы со стороны оккупационной армии РФ.

Что известно о работе ПВО во время ночной воздушной атаки оккупационной армии РФ по Украине

Отмечается, что три ракеты Х-59/69 были выпущены с оккупированных Россией территорий Херсонской области. В то же время беспилотники страна-агрессорка запускала по направлениям Орел, Курск.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

В Воздушных силах по состоянию на 8 утра, 2 ноября, подтвердили ущерб 31 вражеского дрона, еще 14 вражеских беспилотников потеряли геолокацию и 3 улетели в направлении Беларуси.

Также противовоздушной обороной удалось сбить одну управляемую авиационную ракету Х-59/69, остальные из-за активного противодействия не достигли целей.

Что известно о последствиях атаки вражеских дронов по Киеву

По информации президента Владимира Зеленского, последствия ночной атаки оккупационной армии РФ по Украине дронами были зафиксированы в Киеве, Харьковской, Сумской и Полтавской областях.

По информации КМВА, Силы противовоздушной обороны уничтожили все угрожавшие Киеву дроны. Прямых попаданий в столице не было.

Отмечается, что воздушная тревога в Киеве длилась более 5 часов, а сейчас начала работать повторно из-за новой атаки дронов оккупационной армии РФ.

В Киевской области фиксируют движение дронов, поэтому не исключается, что беспилотники могут снова улететь на Киев.

В шести районах Киева упали обломки дронов в результате атаки РФ. Возникли пожары, зафиксированы повреждения домов.

В Соломенском районе столицы повреждены окна и наружная отделка нескольких жилых домов, а также 5 автомобилей. Без пожара и пострадавших.

В Святошинском районе возник пожар на последних этажах в 16-этажном жилом доме на площади 50 квадратных метров. Эвакуированы 18 человек. Пострадал полицейский. Также повреждено нежилое помещение на территории частной застройки.

В Голосеевском районе в 22-этажном жилом доме частично повреждены окна в нескольких квартирах. Без пожара и пострадавших.

Возникли локальные пожары на нескольких балконах многоквартирных домов в Днепровском районе.

В Шевченковском районе возникло возгорание между 3 и 4 этажами недействующего многоэтажного здания. Огонь охватил два квадратных метра. Пожар был ликвидирован. Пострадавших нет.

Также в Печерском районе поврежден балкон в восьмиэтажке.

Кроме того, часть российского дрона упала на трассу Р-30, движение транспорта затруднено в направлении города Ирпень.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы ПВО сбили 33 вражеских "шахеда" во время атаки РФ на Украину
Воздушные Силы ВСУ
Силы ПВО сбили 33 вражеских "шахеда" во время атаки РФ на Украину
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы ПВО сбили 17 "шахедов" и 2 авиаракеты во время атаки РФ на Украину
Воздушные Силы ВСУ
Силы ПВО сбили 17 "шахедов" и 2 авиаракеты во время атаки РФ на Украину
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Атака РФ на Украину. Силы ПВО уничтожили более 30 ударных дронов и ракету
Воздушные Силы ВСУ
ПВО

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?