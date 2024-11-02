По информации командования Воздушных сил ВСУ, во время ночной атаки по Украине оккупационная армия РФ использовала 48 БпЛА типа “Shahed”, а также дроны неустановленного типа и 3 управляемые авиаракеты Х-59/69.
Главные тезисы
- Украинская ПВО успешно отразила ночную атаку оккупационной армии РФ, уничтожив 31 беспилотник типа Shahed.
- Президент Зеленский сообщил о поражениях дронов в Киеве, Харькове, Сумах и Полтаве, при этом подчеркнув отсутствие прямых попаданий в столице.
- После атаки были зафиксированы пожары, повреждения зданий и трудности с движением транспорта из-за обломков дронов.
- Воздушное нападение отражались зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы ВСУ.
- Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить все угрожавшие дроны для защиты Киева и других областей, однако возникают новые угрозы со стороны оккупационной армии РФ.
Что известно о работе ПВО во время ночной воздушной атаки оккупационной армии РФ по Украине
Отмечается, что три ракеты Х-59/69 были выпущены с оккупированных Россией территорий Херсонской области. В то же время беспилотники страна-агрессорка запускала по направлениям Орел, Курск.
Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
В Воздушных силах по состоянию на 8 утра, 2 ноября, подтвердили ущерб 31 вражеского дрона, еще 14 вражеских беспилотников потеряли геолокацию и 3 улетели в направлении Беларуси.
Также противовоздушной обороной удалось сбить одну управляемую авиационную ракету Х-59/69, остальные из-за активного противодействия не достигли целей.
Что известно о последствиях атаки вражеских дронов по Киеву
По информации президента Владимира Зеленского, последствия ночной атаки оккупационной армии РФ по Украине дронами были зафиксированы в Киеве, Харьковской, Сумской и Полтавской областях.
По информации КМВА, Силы противовоздушной обороны уничтожили все угрожавшие Киеву дроны. Прямых попаданий в столице не было.
Отмечается, что воздушная тревога в Киеве длилась более 5 часов, а сейчас начала работать повторно из-за новой атаки дронов оккупационной армии РФ.
В Киевской области фиксируют движение дронов, поэтому не исключается, что беспилотники могут снова улететь на Киев.
В шести районах Киева упали обломки дронов в результате атаки РФ. Возникли пожары, зафиксированы повреждения домов.
В Соломенском районе столицы повреждены окна и наружная отделка нескольких жилых домов, а также 5 автомобилей. Без пожара и пострадавших.
В Святошинском районе возник пожар на последних этажах в 16-этажном жилом доме на площади 50 квадратных метров. Эвакуированы 18 человек. Пострадал полицейский. Также повреждено нежилое помещение на территории частной застройки.
В Голосеевском районе в 22-этажном жилом доме частично повреждены окна в нескольких квартирах. Без пожара и пострадавших.
Возникли локальные пожары на нескольких балконах многоквартирных домов в Днепровском районе.
В Шевченковском районе возникло возгорание между 3 и 4 этажами недействующего многоэтажного здания. Огонь охватил два квадратных метра. Пожар был ликвидирован. Пострадавших нет.
Также в Печерском районе поврежден балкон в восьмиэтажке.
Кроме того, часть российского дрона упала на трассу Р-30, движение транспорта затруднено в направлении города Ирпень.
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