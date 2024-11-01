Атака РФ на Украину. Силы ПВО уничтожили более 30 ударных дронов и ракету

Ночью 1 ноября российские захватчики нанесли новый комбинированный удар по мирным украинским городам и селам. Силам ПВО удалось уничтожить большинство вражеских целей.

Ни одна из российских ракет не достигла своей цели. Украинские воины успешно уничтожили российскую управляемую авиационную ракету Х-59/69. Атака врага привела к повреждениям гражданских объектов в Полтавской, Черкасской, Киевской и Одесской областях.

Что известно об атаке РФ на Украину 1 ноября

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, фактически враг начал новое воздушное нападение еще в 18:00 31 октября.

Российские оккупанты выпустили 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 из воздушного пространства ТОТ Херсонщины.

Кроме того, для атаки армия РФ использовала 48 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники неустановленного типа по направлениям Орел, Курск — РФ.

Тактическая авиация противника нанесла удары управляемыми авиабомбами по Харьковщине, Сумщине и Запорожью. Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины. Поделиться

Сколько вражеских целей удалось уничтожить украинской ПВО

Прессслужба Воздушных сил ВСУ отмечает, что по состоянию на 08.00 подтверждено уничтожение 31 вражеского БпЛА, 14 беспилотников локационно потеряно, три БпЛА — полетели в направлении Беларуси.

Фото: facebook.com/kpszsu

Кроме того, указано, что украинские воины смогли успешно уничтожить одну управляемую авиационную ракету Х-59/69, остальные из-за активного противодействия РЭБ не достигли целей.

Воздушный бой происходил над Кировоградской, Киевской, Черкасской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Сумской, Черниговской, Одесской и Полтавской областями.