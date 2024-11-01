Атака РФ на Украину. Силы ПВО уничтожили более 30 ударных дронов и ракету

Ночью 1 ноября российские захватчики нанесли новый комбинированный удар по мирным украинским городам и селам. Силам ПВО удалось уничтожить большинство вражеских целей.
Главные тезисы
Ни одна из российских ракет не достигла своей цели.
Украинские воины успешно уничтожили российскую управляемую авиационную ракету Х-59/69.
Атака врага привела к повреждениям гражданских объектов в Полтавской, Черкасской, Киевской и Одесской областях.
Что известно об атаке РФ на Украину 1 ноября
Как сообщают Воздушные силы ВСУ, фактически враг начал новое воздушное нападение еще в 18:00 31 октября.
Российские оккупанты выпустили 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 из воздушного пространства ТОТ Херсонщины.
Кроме того, для атаки армия РФ использовала 48 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники неустановленного типа по направлениям Орел, Курск — РФ.
Сколько вражеских целей удалось уничтожить украинской ПВО
Прессслужба Воздушных сил ВСУ отмечает, что по состоянию на 08.00 подтверждено уничтожение 31 вражеского БпЛА, 14 беспилотников локационно потеряно, три БпЛА — полетели в направлении Беларуси.
Кроме того, указано, что украинские воины смогли успешно уничтожить одну управляемую авиационную ракету Х-59/69, остальные из-за активного противодействия РЭБ не достигли целей.
Воздушный бой происходил над Кировоградской, Киевской, Черкасской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Сумской, Черниговской, Одесской и Полтавской областями.
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