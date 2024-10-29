Это самоубийство. Солдаты РФ срывают планы наступления в Украине

Российские захватчики отказываются наступать на Запорожском направлении, поскольку знают, что все закончится их ликвидацией.

Солдаты РФ снова боятся идти в наступлении

Как удалось узнать партизанам “АТЕШ”, отдельные взводы российских оккупационных войск в Запорожской области отказываются переходить в наступление.

Кроме того, подчеркивается, что их уже задержала военная полиция.

Российские оккупанты осознают, что штурм украинской обороны — это дорога в один конец, поэтому они не собираются рисковать собственной жизнью.

Также АТЕШ узнал, что российское военное руководство намерено привлечь новые подразделения на это направление, заменяя утраченные формирования срочниками.

На Запорожском направлении крепкая и укрепленная линия боевого столкновения. Поэтому наступать там — это самоубийство для россиян. …Там сейчас никто не наступает, только кусают друг друга, — пишет издание Kyiv Post со ссылкой на своих инсайдеров. Поделиться

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Ситуация на фронте 29 октября — что известно

Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что армия РФ не оставляет попыток продвигаться в глубину территории Украины.

Украинские защитники сдерживают захватчиков, нанося им значительные потери. В течение 29 октября на фронте произошло 104 атаки со стороны российских захватчиков.

Кроме того, указано, что наиболее активно враг проводит штурмы на Купянском и Кураховском направлениях. Также оккупанты активно действуют на Северском и Покровском направлениях.

Продолжают страдать от российских авиаударов приграничные районы Сумщины. В частности, террористы избивали управляемыми авиабомбами по районам населенных пунктов Марчихина Буда, Никольское, Новая Сечь, сбросив при этом пять КАБов. От артобстрелов террористической армии пострадали ряд населенных пунктов Черниговской и Сумской областей, среди которых Волфине, Турья, Басовка, Мхи, Ободы, Журавка. Поделиться

Генштаб ВСУ также добавляет, что армия РФ нанесла 9 авиационных ударов, применив 17 КАБ по Курской области — то есть по собственной территории.