Путин придумал новую ложь о ядерном оружии РФ

Нелегитимный президент РФ Владимир Путин начал утверждать, что его ядерные силы почти стопроцентно современны, однако никаких доказательств этим выдумкам не предоставил.
Главные тезисы
- Путин приказал провести тренировку с пусками ядерных ракет на фоне "геополитической напряженности".
- Неудачные пуски межконтинентальных ракет "Сармат" указывают на то, что большинство заявлений Путина являются ложью.
Путин снова пытается запугать мир ядерным оружием
29 октября российский диктатор официально заявил о проведении тренировок сил ядерного сдерживания с практическими пусками крылатых и баллистических ракет.
Он также добавил, что тренировку решили провести на фоне "роста геополитической напряженности, появления новых внешних угроз и рисков".
Кроме того, Владимир Путин цинично добавил, что стране-агрессорке "важно иметь современные и постоянно готовые к боевому применению стратегические силы".
Более того, диктатор соврал, что оснащенность ядерного арсенала РФ "современными образцами вооружения достигла около 94%".
Что известно о неудачных пусках ракет "Сармат"
Как уже упоминалось ранее, еще два года назад российский диктатор приказал поставить межконтинентальные ракеты "Сармат" на боевое дежурство.
Иностранным журналистам удалось узнать о по меньшей мере 5 неудачных запусках.
Согласно их данным, самый длительный испытательный полет длился более 2 минут: ракета пролетела чуть более 35 километров, прежде чем потеряла управление и разбилась.
Кроме того, недавно стало известно, что в Плесецком во время испытаний взорвалась межконтинентальная ракета "Сармат".
Как считают специалисты, это объяснимо тем, что взрыв мог произойти не непосредственно при запуске, а, например, в процессе загрузки топлива.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-