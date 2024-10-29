Путин придумал новую ложь о ядерном оружии РФ

Нелегитимный президент РФ Владимир Путин начал утверждать, что его ядерные силы почти стопроцентно современны, однако никаких доказательств этим выдумкам не предоставил.

Путин снова пытается запугать мир ядерным оружием

29 октября российский диктатор официально заявил о проведении тренировок сил ядерного сдерживания с практическими пусками крылатых и баллистических ракет.

Он также добавил, что тренировку решили провести на фоне "роста геополитической напряженности, появления новых внешних угроз и рисков".

Кроме того, Владимир Путин цинично добавил, что стране-агрессорке "важно иметь современные и постоянно готовые к боевому применению стратегические силы".

По словам нелегитимного главы Кремля, "ядерная триада остается гарантом суверенитета России", а "ядерное оружие позволяет России поддерживать паритет и баланс сил в мире". Поделиться

Более того, диктатор соврал, что оснащенность ядерного арсенала РФ "современными образцами вооружения достигла около 94%".

Что известно о неудачных пусках ракет "Сармат"

Как уже упоминалось ранее, еще два года назад российский диктатор приказал поставить межконтинентальные ракеты "Сармат" на боевое дежурство.

Иностранным журналистам удалось узнать о по меньшей мере 5 неудачных запусках.

Согласно их данным, самый длительный испытательный полет длился более 2 минут: ракета пролетела чуть более 35 километров, прежде чем потеряла управление и разбилась.

Кроме того, недавно стало известно, что в Плесецком во время испытаний взорвалась межконтинентальная ракета "Сармат".

Для наблюдения за испытаниями "Сармата" из американской базы на Аляске вылетал американский разведывательный самолет Boeing RC-135S Cobra Ball, уточняет MeNMyRC со ссылкой на данные FlightRadar24. Однако он не зафиксировал запуск. Поделиться

Как считают специалисты, это объяснимо тем, что взрыв мог произойти не непосредственно при запуске, а, например, в процессе загрузки топлива.