Путин вместе с союзниками приближает ужасный сценарий — политолог

Российскому диктатору Владимиру Путину на фоне войны РФ против Украины удалось сплотить вокруг себя альянс из Северной Кореи, Ирана и Китая. Проблема заключается в том, что у трех стран из этого альянса есть ядерное оружие.
Главные тезисы
- Формирование альянса между Россией, Северной Кореей, Ираном и Китаем может иметь ужасающие последствия.
- Просчеты на одном фронте могут привести к обострению ситуации и в других театрах боевых действий.
- Путин и его союзники не собираются останавливаться.
Путин сформировал новую ось зла
С важным предупреждением на этот счет выступил заведующий кафедрой политэкономии в Американском институте предпринимательства Николас Эберштадт.
По словам эксперта, гипотеза "ужаса" Бехтоля — это сценарий, который, вероятно, никогда не воплотится в жизнь, однако это именно то ужасающее последствие союзничества Москвы и Пхеньяна.
Эберштадт обращает внимание на то, что как бы ни развивалась война России против Украины, развертывание северокорейских сил на украинском фронте действительно должно встревожить Белый дом.
Большинство войн на планете связаны между собой
Как отмечает историк Хэл Брэндс, пока Путину и его союзникам не удалось сформировать крепкого альянса, как НАТО, но они уже глубже интегрированы, как в экономическом, так и военном плане, чем страны Оси времен Второй мировой войны.
Он обращает внимание, что КНР и РФ субсидируют Северную Корею, а страна-агрессорка полагается на Пекин в плане рынков сбыта, Тегеран — в плане ударных дронов, а КНДР — в плане боевой техники и живой силы.
Нельзя также игнорировать тот факт, что Иран получает от Пхеньяна военные технологии.
Более того, как известно, они активно защищают друг друга на международных и дипломатических форумах.
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