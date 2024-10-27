Путин вместе с союзниками приближает ужасный сценарий — политолог
Категория
Политика
Дата публикации

Путин вместе с союзниками приближает ужасный сценарий — политолог

Путин сформировал новую ось зла
Read in English
Читати українською
Источник:  The Washington Post

Российскому диктатору Владимиру Путину на фоне войны РФ против Украины удалось сплотить вокруг себя альянс из Северной Кореи, Ирана и Китая. Проблема заключается в том, что у трех стран из этого альянса есть ядерное оружие.

Главные тезисы

  • Формирование альянса между Россией, Северной Кореей, Ираном и Китаем может иметь ужасающие последствия.
  • Просчеты на одном фронте могут привести к обострению ситуации и в других театрах боевых действий.
  • Путин и его союзники не собираются останавливаться.

Путин сформировал новую ось зла

С важным предупреждением на этот счет выступил заведующий кафедрой политэкономии в Американском институте предпринимательства Николас Эберштадт.

По словам эксперта, гипотеза "ужаса" Бехтоля — это сценарий, который, вероятно, никогда не воплотится в жизнь, однако это именно то ужасающее последствие союзничества Москвы и Пхеньяна.

Эберштадт обращает внимание на то, что как бы ни развивалась война России против Украины, развертывание северокорейских сил на украинском фронте действительно должно встревожить Белый дом.

Четыре агрессивных диктатуры — Россия, Китай, Иран и Северная Корея — сотрудничают в стратегическом плане, и их сотрудничество углубляется и становится все более согласованным. Три из них обладают ядерным оружием, а Иран стремится присоединиться к этому клубу, отмечает политолог.

Большинство войн на планете связаны между собой

Как отмечает историк Хэл Брэндс, пока Путину и его союзникам не удалось сформировать крепкого альянса, как НАТО, но они уже глубже интегрированы, как в экономическом, так и военном плане, чем страны Оси времен Второй мировой войны.

Он обращает внимание, что КНР и РФ субсидируют Северную Корею, а страна-агрессорка полагается на Пекин в плане рынков сбыта, Тегеран — в плане ударных дронов, а КНДР — в плане боевой техники и живой силы.

Нельзя также игнорировать тот факт, что Иран получает от Пхеньяна военные технологии.

Более того, как известно, они активно защищают друг друга на международных и дипломатических форумах.

Мы должны понять, что война в Газе и Ливане против Израиля, которую ведут иранские прокси, — это война России против Украины, как и война на Тайване, которую может развязать Китай в удобное для Пекина время. Неудачи на одном театре военных действий приведут к еще большим неудачам, подытожил Эберштадт.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Это произойдет до 28 октября. СМИ раскрыли планы Путина относительно Курщины
армия РФ
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Украина может спасти Тайвань. Шаппс указал на неочевидную связь
Шаппс
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Что происходит вокруг Селидово. В НГУ описали ситуацию
Продолжается бой за Селидово

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?