Путин вместе с союзниками приближает ужасный сценарий — политолог

Российскому диктатору Владимиру Путину на фоне войны РФ против Украины удалось сплотить вокруг себя альянс из Северной Кореи, Ирана и Китая. Проблема заключается в том, что у трех стран из этого альянса есть ядерное оружие.

Путин сформировал новую ось зла

С важным предупреждением на этот счет выступил заведующий кафедрой политэкономии в Американском институте предпринимательства Николас Эберштадт.

По словам эксперта, гипотеза "ужаса" Бехтоля — это сценарий, который, вероятно, никогда не воплотится в жизнь, однако это именно то ужасающее последствие союзничества Москвы и Пхеньяна.

Эберштадт обращает внимание на то, что как бы ни развивалась война России против Украины, развертывание северокорейских сил на украинском фронте действительно должно встревожить Белый дом.

Четыре агрессивных диктатуры — Россия, Китай, Иран и Северная Корея — сотрудничают в стратегическом плане, и их сотрудничество углубляется и становится все более согласованным. Три из них обладают ядерным оружием, а Иран стремится присоединиться к этому клубу, отмечает политолог. Поделиться

Большинство войн на планете связаны между собой

Как отмечает историк Хэл Брэндс, пока Путину и его союзникам не удалось сформировать крепкого альянса, как НАТО, но они уже глубже интегрированы, как в экономическом, так и военном плане, чем страны Оси времен Второй мировой войны.

Он обращает внимание, что КНР и РФ субсидируют Северную Корею, а страна-агрессорка полагается на Пекин в плане рынков сбыта, Тегеран — в плане ударных дронов, а КНДР — в плане боевой техники и живой силы.

Нельзя также игнорировать тот факт, что Иран получает от Пхеньяна военные технологии.

Более того, как известно, они активно защищают друг друга на международных и дипломатических форумах.