Что происходит вокруг Селидово. В НГУ описали ситуацию

Армия РФ бросила очень много сил на окружения Селидово в Донецкой области. Однако украинские защитники делают все возможное, чтобы этого не произошло.

Продолжается бой за Селидово

С заявлением на этот счет выступил спикер 15-й Бригады оперативного назначения Нацгвардии "Кара-Даг" Виталий Миловидов.

По его словам, уже почти неделю армия РФ проводит масштабное наступление на указанный населенный пункт, поскольку хочет его полностью захватить.

Также, указано, что враг становится все более активным на направлении рядом расположенного Вишневого.

Виталий Миловидов также обращает внимание на то, что украинские воины проводят сверхмощные меры для сдерживания захватчиков.

Несмотря на это, противнику все же отчасти удалось закрепиться на некоторых участках города Селидово.

Но активных действий сейчас больше совершается в сторону населенного пункта Вишневое. Это южнее населенного пункта Селидово, куда враг бросил все силы и средства с целью создания полного окружения Селидово, — подчеркнул спикер. Поделиться

Как отмечает Миловидов, Силы обороны Украины осуществляют все меры, находятся в населенном пункте и проводят оборону, принимают все меры по незакреплению и недопущению врага как в Селидовом, так и в Вишневом.

Что важно понимать, эти населенные пункты очень важны с точки зрения логистического обеспечения.

Что еще известно о ситуации на фронте 27 октября

Как сообщает Генштаб ВСУ, обстановка на поле боя остается напряженной. Армия РФ, игнорируя безумные потери, пытается продвинуться вперед на нескольких участках фронта.

Всего на фронте за прошедшие сутки зафиксировано 84 боевых столкновения между российскими захватчиками и украинскими защитниками.

Сегодня от вражеских артиллерийских обстрелов с территории России пострадали районы населённых пунктов Хреновка, Блешня, Воробьевка Черниговской области; Коренок, Басовка, Новенькое, Ободы, Александровка, Бояро-Лежачие, Большая Березка, Стариковое, Лесное, Степановка, Чернецкое Сумской области. Поделиться

Кроме того, армия РФ продолжает атаковать свою территорию. Так, 27 октября враг совершил 15 авиационных ударов по Курской области — применил 18 авиабомб.