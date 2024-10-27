Що відбувається навколо Селидового. У НГУ описали ситуацію

Армія РФ кинула дуже багато сил задля оточення Селидового у Донецькій області. Однак українські захисники роблять все можливе, щоб цього не сталося.
Головні тези:
- Українські захисники активно протистоять атакам російської армії на Селидове.
- За словами спікера Нацгвардії, ворог стає дедалі активнішим поблизу населеного пункту Вишневе.
- Бойові дії тривають на фронті, де за останню добу зафіксовано 84 зіткнення.
Триває бій за Селидове
З заявою з цього приводу виступив спікер 15-ї Бригади оперативного призначення Нацгвардії "Кара-Даг" Віталій Миловидов.
За його словами, вже майже тиждень армія РФ проводить масштабний наступ на вказаний населений пункт, оскільки хоче його повністю захопити.
Ба більше, наголошується, що ворог стає дедалі активнішим на напрямку поряд розташованого Вишневого.
Віталій Миловидов також звертає увагу на те, що українські воїни проводять надпотужні заходи щодо стримування загарбників.
Попри це, противнику все-таки частково вдалося закріпитися на деяких ділянках міста Селидове.
Як зазначає Миловидов, Сили оборони України здійснюють заходи, перебувають в населеному пункті та проводять оборону, вживають всі заходи для незакріплення і недопущення ворога як в Селидовому, так і у Вишневому.
Що важливо розуміти, ці населені пункти є дуже важливим з точки зору логістичного забезпечення.
Що ще відомо про ситуацію на фронті 27 жовтня
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, обстановка на полі бою залишається напруженою. Армія РФ, ігноруючи шалені втрати, намагається просунутися вперед одразу на кількох ділянках фронту.
Загалом на фронті протягом минулої доби зафіксовано 84 бойових зіткнення між російськими загарбниками та українськими захисниками.
Також армія РФ продовжує атакувати власну територію. Так, 27 жовтня ворог здійснив 15 авіаційних ударів по Курській області — застосував 18 авіабомб.
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