Що відбувається навколо Селидового. У НГУ описали ситуацію

Армія РФ кинула дуже багато сил задля оточення Селидового у Донецькій області. Однак українські захисники роблять все можливе, щоб цього не сталося.

Триває бій за Селидове

З заявою з цього приводу виступив спікер 15-ї Бригади оперативного призначення Нацгвардії "Кара-Даг" Віталій Миловидов.

За його словами, вже майже тиждень армія РФ проводить масштабний наступ на вказаний населений пункт, оскільки хоче його повністю захопити.

Ба більше, наголошується, що ворог стає дедалі активнішим на напрямку поряд розташованого Вишневого.

Віталій Миловидов також звертає увагу на те, що українські воїни проводять надпотужні заходи щодо стримування загарбників.

Попри це, противнику все-таки частково вдалося закріпитися на деяких ділянках міста Селидове.

Але активних дій зараз більше відбувається в сторону населеного пункту Вишневе. Це південніше населеного пункту Селидове, куди ворог кинув усі сили та засоби з метою створення повного оточення міста Селидове, — наголосив речник. Поширити

Як зазначає Миловидов, Сили оборони України здійснюють заходи, перебувають в населеному пункті та проводять оборону, вживають всі заходи для незакріплення і недопущення ворога як в Селидовому, так і у Вишневому.

Що важливо розуміти, ці населені пункти є дуже важливим з точки зору логістичного забезпечення.

Що ще відомо про ситуацію на фронті 27 жовтня

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, обстановка на полі бою залишається напруженою. Армія РФ, ігноруючи шалені втрати, намагається просунутися вперед одразу на кількох ділянках фронту.

Загалом на фронті протягом минулої доби зафіксовано 84 бойових зіткнення між російськими загарбниками та українськими захисниками.

Сьогодні від ворожих артилерійських обстрілів з території Росії постраждали райони населених пунктів Хрінівка, Блешня, Вороб'ївка Чернігівської області; Кореньок, Басівка, Новеньке, Ободи, Олександрівка, Бояро-Лежачі, Велика Берізка, Старикове, Лісне, Степанівка, Чернацьке Сумської області. Крім цього, ворог завдав авіаційних ударів по районах Степного, Біловодів, Басівки та Юнаківки, що на Сумщині, загалом скинувши 12 авіаційних бомб. Поширити

Також армія РФ продовжує атакувати власну територію. Так, 27 жовтня ворог здійснив 15 авіаційних ударів по Курській області — застосував 18 авіабомб.