У Росії розбився літак АН-2 — фото

У Ставропольскому краї країни-агресорки РФ знову впав літак. На момент авіатрощі на борту перебували 10 людей.

Ще один АН-2 розбився у Росії

Як стверджують російські пропагандисти, літак із пасажирами впав біля автодороги біля станиці Суворовська.

Окрім того, наголошується, що на його борту в момент падіння перебували чотири парашутисти, які планували зробити стрибки.

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Під час навчального польоту літак втратив тягу, що спричинило жорстку посадку. Згідно з останнім даними, на борту літака АН-2 було дев'ять осіб. Загиблих немає, кільком парашутистам знадобилася медична допомога, — йдеться в повідомленні. Поширити

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Згодом дані щодо кількості людей на борту уточнили.

Як виявилося, у літаку перебували 10 людей, з яких два пілоти та вісім парашутистів.

У країні-агресорці РФ дедалі частіше падають літаки

Після того, яка Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну та потрапила під нові жорсткі санкції, вона втратила доступ до великої кількості важливих запчастин, які використовувала в авіабудівництві.

Саме це призвело до різкого збільшення кількості авіатрощ, в якій не просто розбивають літаки, а й гине чимало пілотів.

Так, 26 жовтня в Кіровській області розбився російський вертоліт Мі-2. Наразі відомо про 4 жертв.

27 жовтня біля тимчасово окупованого Криму сталася аварія російського вертольота Мі-28. Він упав у море в районі Керченської затоки. Повідомлялося, що внаслідок аварії загинули два пілоти — одного знайшли мертвим на місці, а другий вважався безвісти зниклим. Поширити

Як уже згадувалося раніше, минулого місяця вертоліт Robinson R66 зазнав аварії в Амурській області РФ. Місцеві ЗМІ говорили про те, що на борту перебували пілот і два пасажири.