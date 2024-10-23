Коли Франція надасть Україні перші літаки Mirage — нові дані

Як вдалося дізнатися французьким журналістам, команда глави республіки Еммануеля Макрона може передати Україні перші три літаки Mirage на початку 2025 року.
Головні тези:
- Літаки будуть озброєні ракетами SCALP/Storm Shadow та керованими авіабомбами AASM.
- Франція не зможе виконати початковий план військової допомоги Україні у 2024 році через дефіцит бюджету.
- Берлін зіткнувся з ідентичною проблемою, але наразі її намагаються вирішити.
Україна може отримати перші Mirage уже за кілька місяців
Видання La Tribune стверджує, що у межах першої партії Париж має намір надати Києву 3 літаки.
Окрім того, наголошується, що їх передача буде здійснена "у першому триместрі" 2025 року (січень-квітень).
Згідно з даними французьких журналістів, саме до того часу планують закінчити підготовку апаратів і навчання пілотів та механіків.
Що важливо розуміти, у Міноборони Франції поки офіційно не підтверджували та не спростовували цю інформацію.
Франція не встигає реалізувати обіцяний план стосовно України
Нещодавно стало відомо, що офіційний Париж протягом 2024 року недовиконає свій початковий план щодо обсягів військової допомоги Україні .
Насамперед йдеться про те, що він не зможе досягти позначки 3 млрд євро.
За словами представників команди Еммануеля Макрона, одна з ключових перепон на цьому шляху ― дефіцит бюджету.
Варто зазначити, що з ідентичною проблемою також зіткнулася команда канцлера ФРН Олафа Шольца.
Попри це, обидві країни намагаються вчасно передати Україні те, що обіцяли раніше.
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