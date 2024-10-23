Коли Франція надасть Україні перші літаки Mirage — нові дані

Як вдалося дізнатися французьким журналістам, команда глави республіки Еммануеля Макрона може передати Україні перші три літаки Mirage на початку 2025 року.

Україна може отримати перші Mirage уже за кілька місяців

Видання La Tribune стверджує, що у межах першої партії Париж має намір надати Києву 3 літаки.

Окрім того, наголошується, що їх передача буде здійснена "у першому триместрі" 2025 року (січень-квітень).

Згідно з даними французьких журналістів, саме до того часу планують закінчити підготовку апаратів і навчання пілотів та механіків.

Літаки будуть озброєні крилатими ракетами SCALP/Storm Shadow і французькими керованими авіабомбами "повітря-земля" AASM. Поширити

Що важливо розуміти, у Міноборони Франції поки офіційно не підтверджували та не спростовували цю інформацію.

Франція не встигає реалізувати обіцяний план стосовно України

Нещодавно стало відомо, що офіційний Париж протягом 2024 року недовиконає свій початковий план щодо обсягів військової допомоги Україні .

Насамперед йдеться про те, що він не зможе досягти позначки 3 млрд євро.

За словами представників команди Еммануеля Макрона, одна з ключових перепон на цьому шляху ― дефіцит бюджету.

На початку 2024 року ми ухвалили політичне рішення, що допомога може сягнути 3 млрд євро. На практиці ми перевищимо 2 млрд, але не досягнемо 3 млрд євро, — виступив з заявою з цього приводу очільник Міністерства оборони Себастьєн Лекорню. Поширити

Варто зазначити, що з ідентичною проблемою також зіткнулася команда канцлера ФРН Олафа Шольца.

Попри це, обидві країни намагаються вчасно передати Україні те, що обіцяли раніше.