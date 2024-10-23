Когда Франция передаст Украине первые самолеты Mirage — новые данные
Категория
Мир
Дата публикации

Когда Франция передаст Украине первые самолеты Mirage — новые данные

Украина может получить первые Mirage уже через несколько месяцев
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Источник:  La Tribune

Как удалось узнать французским журналистам, команда главы республики Эммануэля Макрона может передать Украине первые три самолета Mirage в начале 2025 года.

Главные тезисы

  • Самолеты будут вооружены ракетами SCALP/Storm Shadow и управляемыми авиабомбами AASM.
  • Франция не сможет выполнить первоначальный план военной помощи Украине в 2024 году из-за дефицита бюджета.
  • Берлин столкнулся с идентичной проблемой, но ее пытаются решить.

Украина может получить первые Mirage уже через несколько месяцев

Издание La Tribune утверждает, что в рамках первой партии Париж намерен предоставить Киеву 3 самолета.

Кроме того, указано, что их передача будет осуществлена "в первом триместре" 2025 (январь-апрель).

Согласно данным французских журналистов, именно к тому времени планируют закончить подготовку аппаратов и обучение пилотов и механиков.

Самолеты будут вооружены крылатыми ракетами SCALP/Storm Shadow и французскими управляемыми авиабомбами "воздух-земля" AASM.

Что важно понимать, в Минобороны Франции пока официально не подтверждали и не опровергали эту информацию.

Франция не успевает реализовать обещанный план касательно Украины

Недавно стало известно, что официальный Париж в течение 2024 года не выполнит свой первоначальный план по объемам военной помощи Украине.

Прежде всего, речь идет о том, что он не сможет достичь отметки в 3 млрд евро.

По словам представителей команды Эммануэля Макрона, одна из ключевых преград на этом пути — дефицит бюджета.

В начале 2024 года мы приняли политическое решение, что помощь может составить 3 млрд евро. На практике мы превысим 2 млрд, но не достигнем 3 млрд евро, — выступил с заявлением по этому поводу глава Министерства обороны Себастьен Лекорню.

Стоит отметить, что с идентичной проблемой столкнулась команда канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Несмотря на это, обе страны пытаются своевременно передать Украине то, что обещали раньше.

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