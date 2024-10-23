Когда Франция передаст Украине первые самолеты Mirage — новые данные

Как удалось узнать французским журналистам, команда главы республики Эммануэля Макрона может передать Украине первые три самолета Mirage в начале 2025 года.
Главные тезисы
- Самолеты будут вооружены ракетами SCALP/Storm Shadow и управляемыми авиабомбами AASM.
- Франция не сможет выполнить первоначальный план военной помощи Украине в 2024 году из-за дефицита бюджета.
- Берлин столкнулся с идентичной проблемой, но ее пытаются решить.
Украина может получить первые Mirage уже через несколько месяцев
Издание La Tribune утверждает, что в рамках первой партии Париж намерен предоставить Киеву 3 самолета.
Кроме того, указано, что их передача будет осуществлена "в первом триместре" 2025 (январь-апрель).
Согласно данным французских журналистов, именно к тому времени планируют закончить подготовку аппаратов и обучение пилотов и механиков.
Что важно понимать, в Минобороны Франции пока официально не подтверждали и не опровергали эту информацию.
Франция не успевает реализовать обещанный план касательно Украины
Недавно стало известно, что официальный Париж в течение 2024 года не выполнит свой первоначальный план по объемам военной помощи Украине.
Прежде всего, речь идет о том, что он не сможет достичь отметки в 3 млрд евро.
По словам представителей команды Эммануэля Макрона, одна из ключевых преград на этом пути — дефицит бюджета.
Стоит отметить, что с идентичной проблемой столкнулась команда канцлера ФРГ Олафа Шольца.
Несмотря на это, обе страны пытаются своевременно передать Украине то, что обещали раньше.
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