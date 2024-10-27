В России разбился самолет АН-2 — фото

В Ставропольском крае страны-агрессорки РФ снова упал самолет. На борту находились 10 человек.

Еще один АН-2 разбился в России

Как утверждают российские пропагандисты, самолет с пассажирами упал у автодороги у станицы Суворовска.

Кроме того, указано, что на его борту в момент падения находились четыре парашютиста, которые планировали совершить прыжки.

Фото: скриншот

Во время учебного полета самолет потерял тягу, что повлекло за собой жесткую посадку. Согласно последним данным, на борту самолета АН-2 находились девять человек. Погибших нет, нескольким парашютистам понадобилась медицинская помощь, — сказано в сообщении. Поделиться

Фото: скриншот

Чуть позже данные касательно количества людей на борту уточнили.

Как оказалось, в самолете находились 10 человек, из которых два пилота и восемь парашютистов.

В стране-агрессорке РФ все чаще падают самолеты

После того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину и подверглась новым жестким санкциям, она потеряла доступ к большому количеству важных запчастей, которые использовала в авиастроительстве.

Именно это привело к резкому увеличению количества авиакатастроф, в которых не просто разбиваются самолеты, но и гибнет немало пилотов.

Так, 26 октября в Кировской области разбился российский вертолет Ми-2. Известно о 4 жертвах.

27 октября во временно оккупированном Крыму произошла авария российского вертолета Ми-28. Он упал в море в районе Керченского залива. Сообщалось, что в результате аварии погибли два пилота — одного нашли мертвым на месте, а второй считался без вести пропавшим. Поделиться

Как уже упоминалось ранее, в прошлом месяце вертолет Robinson R66 потерпел крушение в Амурской области РФ. Местные СМИ говорили о том, что на борту находились пилот и два пассажира.