В Ставропольском крае страны-агрессорки РФ снова упал самолет. На борту находились 10 человек.
Главные тезисы
- Увеличение количества авиационных катастроф в России связано с потерей доступа к важным запчастям из-за санкций и войны против Украины.
- Последние громкие аварии: падение Ми-2 и Ми-28, а также самолет Robinson R66.
- В России также начало гибнуть большое количество пилотов.
Еще один АН-2 разбился в России
Как утверждают российские пропагандисты, самолет с пассажирами упал у автодороги у станицы Суворовска.
Кроме того, указано, что на его борту в момент падения находились четыре парашютиста, которые планировали совершить прыжки.
Чуть позже данные касательно количества людей на борту уточнили.
Как оказалось, в самолете находились 10 человек, из которых два пилота и восемь парашютистов.
В стране-агрессорке РФ все чаще падают самолеты
После того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину и подверглась новым жестким санкциям, она потеряла доступ к большому количеству важных запчастей, которые использовала в авиастроительстве.
Именно это привело к резкому увеличению количества авиакатастроф, в которых не просто разбиваются самолеты, но и гибнет немало пилотов.
Так, 26 октября в Кировской области разбился российский вертолет Ми-2. Известно о 4 жертвах.
Как уже упоминалось ранее, в прошлом месяце вертолет Robinson R66 потерпел крушение в Амурской области РФ. Местные СМИ говорили о том, что на борту находились пилот и два пассажира.
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