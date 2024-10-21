Авиакатастрофа грузового самолета с российским экипажем произошла в Судане — видео

21 октября повстанцы в Судане сбили самолет Ил-76, на борту которого находились россияне. Они, вероятно, везли им оружие.

Повстанцы в Судане сбили самолет с россиянами на борту

В Судане был сбит грузовой самолет Ил-76. Вероятно, на борту находились россияне.

Один из погибших — главный инженер компании Airline Transport Incorporation FZC Виктор Гранов.

Документы россиянина Виктора Гранова

Об этом сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на посольство РФ. В настоящее время ведомство выясняет обстоятельства инцидента со сбитым в Судане самолетом.

Об авиакатастрофе самолета пишут и другие росСМИ.

Ответственность за сбивание борта на себя взяли мятежники из ранее проправительственной военизированной организации сил быстрого реагирования.

Ситуация усугубляется тем, что зона аварии расположена в охваченном боями Дарфуре.

Также в СМИ пишут, что самолет был зафрахтован ОАЭ, а базировался он в Бишкеке, в международном аэропорту "Манас". Вероятно, на борту была помощь, отправленная из ОАЭ в Чад, однако самолет был сбит "дружеским огнем".

Что происходит в Судане

В 2021 году в стране произошел переворот, после чего им управляет совет, состоящий из генералов.

Один из них — генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан, глава вооруженных сил и фактически президент страны. Еще один его заместитель и командующий Силами быстрого реагирования (СБР) генерал Мохамед Хамдан Дагало, также известный как Хеметти. Поделиться

15 апреля 2023 г. в столице Судана Хартуми и других районах начались бои, которые и стали результатом борьбы за власть в военном руководстве.

В Судане находились наемники российского ППК "Вагнер". Через два дня после того, как "вагнеровцы" доставили туда большую партию оружия, по ним был нанесен удар. CNN писало, что за ударом по наемникам ППК "Вагнер" могли стоять украинские спецслужбы.

Позже в ГУР подтвердили причастность Украины к операциям против ПИК "Вагнер" в Судане.