Российский самолет Ан-2 упал в Северной Осетии — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Российский самолет Ан-2 упал в Северной Осетии — видео

Ан-2
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Источник:  online.ua

Во Владикавказе 31 августа совершил жесткую посадку российский самолет Ан-2. На борту находились 15 человек, в том числе трое детей.

Главные тезисы

  • Российский самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Северной Осетии.
  • В результате инцидента пострадали семь человек, включая троих детей.
  • Самолет выполнял учебно-тренировочный полет, на борту было 15 пассажиров.

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Предварительно известно, что "кукурузник" вылетел с аэродрома ДОСААФ в селе Архонское и упал в Пригородном районе, недалеко от столицы Северной Осетии.

На место происшествия выехали спасатели, место падения ищут.

В результате происшествия пострадали семь человек, сообщили в МЧС. По информации регионального Минздрава, трое пострадавших детей госпитализированы, два ребенка — в состоянии средней степени тяжести. Состояние пилотов оценивается как тяжелое.

Самолет совершал учебно-тренировочный полет. На его борту находились 15 человек. Во время полета 8 парашютистов десантировались.

Что делали на борту самолета дети — неизвестно.

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Днем 12 июля в Подмосковье разбился пассажирский самолет Sukhoi Superjet. Трем членам экипажа выжить не удалось.

Согласно данным местных СМИ, авиатроща произошла в районе Коломны.

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