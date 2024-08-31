Во Владикавказе 31 августа совершил жесткую посадку российский самолет Ан-2. На борту находились 15 человек, в том числе трое детей.

В России потерпел аварию самолет Ан-2

Предварительно известно, что "кукурузник" вылетел с аэродрома ДОСААФ в селе Архонское и упал в Пригородном районе, недалеко от столицы Северной Осетии.

На место происшествия выехали спасатели, место падения ищут.

В результате происшествия пострадали семь человек, сообщили в МЧС. По информации регионального Минздрава, трое пострадавших детей госпитализированы, два ребенка — в состоянии средней степени тяжести. Состояние пилотов оценивается как тяжелое.

Самолет совершал учебно-тренировочный полет. На его борту находились 15 человек. Во время полета 8 парашютистов десантировались.

Что делали на борту самолета дети — неизвестно.

Под Москвой упал Sukhoi-Superjet-100

Днем 12 июля в Подмосковье разбился пассажирский самолет Sukhoi Superjet. Трем членам экипажа выжить не удалось.

Согласно данным местных СМИ, авиатроща произошла в районе Коломны.

"Суперджет" пал во время тестового полета после планового ремонта. Оперативные службы страны-агрессорки сообщили о трех погибших и раненых, это предварительные данные. Поделиться

Самолет был изготовлен 10 лет назад, "Газпром" якобы являлся его единственным эксплуатантом.