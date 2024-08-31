Российский самолет Ан-2 упал в Северной Осетии — видео

Во Владикавказе 31 августа совершил жесткую посадку российский самолет Ан-2. На борту находились 15 человек, в том числе трое детей.
Главные тезисы
- Российский самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Северной Осетии.
- В результате инцидента пострадали семь человек, включая троих детей.
- Самолет выполнял учебно-тренировочный полет, на борту было 15 пассажиров.
В России потерпел аварию самолет Ан-2
Предварительно известно, что "кукурузник" вылетел с аэродрома ДОСААФ в селе Архонское и упал в Пригородном районе, недалеко от столицы Северной Осетии.
На место происшествия выехали спасатели, место падения ищут.
В результате происшествия пострадали семь человек, сообщили в МЧС. По информации регионального Минздрава, трое пострадавших детей госпитализированы, два ребенка — в состоянии средней степени тяжести. Состояние пилотов оценивается как тяжелое.
Самолет совершал учебно-тренировочный полет. На его борту находились 15 человек. Во время полета 8 парашютистов десантировались.
Что делали на борту самолета дети — неизвестно.
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