Смерч разбросал самолеты на российском аэродроме — эпичное видео

30 февраля страну-агрессорку РФ постигла новая стихийная беда. На этот раз в международном аэропорту Нижнекамска РФ свирепствовал смерч.
Главные тезисы
- Смерч на аэродроме Нижнекамска в Татарстане повредил обучающие самолеты и вертолет.
- По меньшей мере 32 человека пострадали и один погиб во время урагана в Карачаево-Черкесии, Ставрополье, Кисловодске и Москве.
- Мощные природные катастрофы в России становятся причиной жертв и серьезных повреждений инфраструктуры.
В Татарстане не могут прийти в себя после разрушительного смерча
Согласно последним данным, стихия уже успела повредить обучающие самолеты Diamond-43 и вертолет.
Местные жители публикуют видео, где видно, как смерч срывает обшивку со зданий, валит забор и деревья.
Кроме того, указано, что четыре самолета Diamond были повреждены в аэропорту Бегишево.
Что известно о последствиях мощного урагана в России
Как уже упоминалось ранее, по меньшей мере 32 человека пострадали и один погиб во время урагана в Карачаево-Черкесии, Ставрополье, Кисловодске и Москве РФ.
Град, дождь и шквалистый ветер срывал конструкции и валил деревья.
Одно из них придавило машину с человеком внутри.
Более того, сообщалось, что стихия добралась и до российской столицы. В Москве из-за наводнения машины плавают в воде, а люди добираются домой, как могут.
Некоторые жители российской столицы передвигаются вплавь. Затопило парковки и транспорт.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-