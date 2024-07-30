30 февраля страну-агрессорку РФ постигла новая стихийная беда. На этот раз в международном аэропорту Нижнекамска РФ свирепствовал смерч.

В Татарстане не могут прийти в себя после разрушительного смерча

Согласно последним данным, стихия уже успела повредить обучающие самолеты Diamond-43 и вертолет.

Местные жители публикуют видео, где видно, как смерч срывает обшивку со зданий, валит забор и деревья.

Кроме того, указано, что четыре самолета Diamond были повреждены в аэропорту Бегишево.

Сильный ветер сдул обшивку здания аэропорта. Самолеты, разбросанные смерчем, принадлежат Авиационному институту и используются для тренировочных полетов. Ущерб от последствий непогоды еще предстоит подсчитать... Учебные легкомоторники Diamond-43 и вертолет потрепало ощутимо. Под удар стихии попали и стационарные конструкции — со зданий срывало обшивку, повалило забор и несколько деревьев, — сказано в сообщении. Поделиться

Что известно о последствиях мощного урагана в России

Как уже упоминалось ранее, по меньшей мере 32 человека пострадали и один погиб во время урагана в Карачаево-Черкесии, Ставрополье, Кисловодске и Москве РФ.

Град, дождь и шквалистый ветер срывал конструкции и валил деревья.

Одно из них придавило машину с человеком внутри.

Более того, сообщалось, что стихия добралась и до российской столицы. В Москве из-за наводнения машины плавают в воде, а люди добираются домой, как могут.

Некоторые жители российской столицы передвигаются вплавь. Затопило парковки и транспорт.