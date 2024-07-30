30 лютого країну-агресорку РФ спіткало нове стихійне лихо. Цього разу у міжнародному аеропорту Нижньокамська РФ лютував смерч.
Головні тези:
- Смерч на аеродромі Нижньокамська у Татарстані пошкодив навчальні літаки та вертоліт.
- Щонайменше 32 людини постраждали і одна загинула під час урагану в Карачаєво-Черкесії, Ставропіллі, Кисловодську та Москві РФ.
- Потужні природні катастрофи в Росії стають причиною людських жертв та серйозних пошкоджень інфраструктури.
У Татарстані не можуть оговтатися після руйнівного смерчу
Згідно з останніми даними, стихія уже встигла пошкодити навчальні літаки Diamond-43 та вертоліт.
Місцеві мешканці публікують відео, на яких видно, як смерч зриває обшивку з будівель, валить паркан та дерева.
Окрім того, наголошується, що чотири літаки Diamond були пошкоджені в аеропорту Бегішево.
Що відомо про наслідки потужного урагану в Росії
Як уже згадувалося раніше, щонайменше 32 людини постраждали і одна загинула під час урагану в Карачаєво-Черкесії, Ставропіллі, Кисловодську та Москві РФ.
Град, дощ та шквалистий вітер зривав конструкції та валив дерева.
Одне із них придавило машину з людиною всередині.
Ба більше, повідомлялося, що стихія добралася і до російської столиці. У Москві через повінь машини плавають у воді до фар, і люди добираються додому, як можуть.
Деякі жителі російської столиці пересуваються вплав. Затопило парковки і транспорт.
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