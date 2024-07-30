Смерч порозкидав літаки на російському аеродромі — епічне відео

У Татарстані не можуть оговтатися після руйнівного смерчу

Згідно з останніми даними, стихія уже встигла пошкодити навчальні літаки Diamond-43 та вертоліт.

Місцеві мешканці публікують відео, на яких видно, як смерч зриває обшивку з будівель, валить паркан та дерева.

Окрім того, наголошується, що чотири літаки Diamond були пошкоджені в аеропорту Бегішево.

Сильний вітер здув обшивку будівлі аеропорту. Літаки, розкидані смерчем, належать Авіаційному інституту і використовуються для тренувальних польотів. Збитки від наслідків негоди ще належить підрахувати... Навчальні легкомоторники Diamond-43 і вертоліт пошарпано відчутно. Під удар стихії потрапили й стаціонарні конструкції — з будівель зривало обшивку, повалило паркан та кілька дерев, — йдеться в повідомленні. Поширити

Що відомо про наслідки потужного урагану в Росії

Як уже згадувалося раніше, щонайменше 32 людини постраждали і одна загинула під час урагану в Карачаєво-Черкесії, Ставропіллі, Кисловодську та Москві РФ.

Град, дощ та шквалистий вітер зривав конструкції та валив дерева.

Одне із них придавило машину з людиною всередині.

Ба більше, повідомлялося, що стихія добралася і до російської столиці. У Москві через повінь машини плавають у воді до фар, і люди добираються додому, як можуть.

Деякі жителі російської столиці пересуваються вплав. Затопило парковки і транспорт.