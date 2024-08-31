Російський літак Ан-2 впав у Північній Осетії — відео
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Російський літак Ан-2 впав у Північній Осетії — відео

Ан-2
Джерело:  online.ua

У Владикавказі 31 серпня здійснив жорстку посадку російський літак Ан-2. На борту перебувало 15 осіб, у тому числі троє дітей.

Головні тези:

  • У Північній Осетії жорстко здійснила посадку російський літак Ан-2 з 15 особами на борту.
  • На місце події виїхали рятувальники.
  • Інцидент призвів до поранення сімох людей, серед яких троє дітей.

У Росії потерпів аварію літак Ан-2

Попередньо відомо, що “кукурудзяник” вилетів з аеродрому ДОСААФ у селі Архонське і впав у Приміському районі, недалеко від столиці Північної Осетії.

На місце події виїхали рятувальники, місце падіння шукають.

Внаслідок пригоди постраждали семеро людей, повідомили в МНС. За інформацією регіонального МОЗ, трьох постраждалих дітей госпіталізовано, дві дитини — у стані середнього ступеня тяжкості. Стан пілотів оцінюється як тяжкий.

Літак здійснював навчально-тренувальний політ. На його борту було 15 осіб. Під час польоту 8 парашутистів десантувалися.

Що робили на борту літака діти — невідомо.

Під Москвою впав Sukhoi-Superjet-100

Вдень 12 липня у Підмосков'ї розбився пасажирський літак Sukhoi Superjet. Трьом членам екіпажу вижити не вдалося.

Згідно з даними місцевих ЗМІ, авіатроща сталася у районі Коломни.

"Суперджет" упав під час тестового польоту після планового ремонту. Оперативні служби країни-агресорки повідомили про трьох загиблих і поранених, це попередні дані.

Літак було виготовлено 10 років тому, "Газпром" нібито був його єдиним експлуатантом.

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