Російський літак Ан-2 впав у Північній Осетії — відео

У Владикавказі 31 серпня здійснив жорстку посадку російський літак Ан-2. На борту перебувало 15 осіб, у тому числі троє дітей.
Головні тези:
- У Північній Осетії жорстко здійснила посадку російський літак Ан-2 з 15 особами на борту.
- На місце події виїхали рятувальники.
- Інцидент призвів до поранення сімох людей, серед яких троє дітей.
У Росії потерпів аварію літак Ан-2
Попередньо відомо, що “кукурудзяник” вилетів з аеродрому ДОСААФ у селі Архонське і впав у Приміському районі, недалеко від столиці Північної Осетії.
На місце події виїхали рятувальники, місце падіння шукають.
Внаслідок пригоди постраждали семеро людей, повідомили в МНС. За інформацією регіонального МОЗ, трьох постраждалих дітей госпіталізовано, дві дитини — у стані середнього ступеня тяжкості. Стан пілотів оцінюється як тяжкий.
Літак здійснював навчально-тренувальний політ. На його борту було 15 осіб. Під час польоту 8 парашутистів десантувалися.
Що робили на борту літака діти — невідомо.
Під Москвою впав Sukhoi-Superjet-100
Вдень 12 липня у Підмосков'ї розбився пасажирський літак Sukhoi Superjet. Трьом членам екіпажу вижити не вдалося.
Згідно з даними місцевих ЗМІ, авіатроща сталася у районі Коломни.
Літак було виготовлено 10 років тому, "Газпром" нібито був його єдиним експлуатантом.
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