Дмитро “Сліп” Кухарчук пояснив, чи допоможе План перемоги Зеленського виграти війну
Категорія
Україна
Дата публікації

Дмитро “Сліп” Кухарчук пояснив, чи допоможе План перемоги Зеленського виграти війну

Дмитро “Сліп” Кухарчук
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Джерело:  online.ua

Командир 2 штурмового батальйону 3 ОШБр Дмитро “Сліп” Кухарчук в інтерв’ю Online.UA розповів, у чому полягає сенс Плану перемоги України, який запропонував президент Володимир Зеленський разом зі своєю командою.

Головні тези:

  • План перемоги України — це стратегія, яка може допомогти досягти конкретних результатів.
  • Українці повинні усвідомити, що війна йде насамперед за людей, а не за території.
  • Росія як країна-сусід нікуди не зникне, тому важливо бути готовими до різних сценаріїв розвитку подій.

План перемоги України — це насамперед про стратегію

Як зазначає “Сліп”, ті речі, які Володимир Зеленський вказує у Плані перемоги, стосуються стратегії, а не тактики.

Однак якщо розглядати План Зеленського як певну складову, певну стратегію, яка може вести до конкретних результатів, то ним можна послуговуватися.

Українці уже звернули увагу на те, що в Плані перемоги нічого не сказано про тимчасово окуповані Росією українські території.

“Сліп” нагадує, що будь-яка війна йде не за територію, а саме за людей, громадян країни.

Тому що чхати буде, де кордони України, якщо в цій країні не буде українців, якщо їх не залишиться — це перше. Друге — це те, що, ймовірно, немає ні в кого зараз відповіді на запитання, якщо чесно говорити, як повернути втрачені території. А я щиро впевнений, що ми маємо говорити не тільки про відновлення, а й маємо виходити з позиції, що, маючи такого сусіда з боку, ми не можемо займати нейтральну позицію. Ми маємо виховувати в дітях, в собі принципи великодержавності.

Дмитро “Сліп” Кухарчук

Дмитро “Сліп” Кухарчук

Командир 2 штурмового батальйону 3 ОШБр 

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