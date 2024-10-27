Дмитро “Сліп” Кухарчук пояснив, чи допоможе План перемоги Зеленського виграти війну

Командир 2 штурмового батальйону 3 ОШБр Дмитро “Сліп” Кухарчук в інтерв’ю Online.UA розповів, у чому полягає сенс Плану перемоги України, який запропонував президент Володимир Зеленський разом зі своєю командою.

План перемоги України — це насамперед про стратегію

Як зазначає “Сліп”, ті речі, які Володимир Зеленський вказує у Плані перемоги, стосуються стратегії, а не тактики.

Однак якщо розглядати План Зеленського як певну складову, певну стратегію, яка може вести до конкретних результатів, то ним можна послуговуватися.

Українці уже звернули увагу на те, що в Плані перемоги нічого не сказано про тимчасово окуповані Росією українські території.

“Сліп” нагадує, що будь-яка війна йде не за територію, а саме за людей, громадян країни.