Дмитро “Сліп” Кухарчук пояснив, чи допоможе План перемоги Зеленського виграти війну

Командир 2 штурмового батальйону 3 ОШБр Дмитро “Сліп” Кухарчук в інтерв’ю Online.UA розповів, у чому полягає сенс Плану перемоги України, який запропонував президент Володимир Зеленський разом зі своєю командою.
Головні тези:
- План перемоги України — це стратегія, яка може допомогти досягти конкретних результатів.
- Українці повинні усвідомити, що війна йде насамперед за людей, а не за території.
- Росія як країна-сусід нікуди не зникне, тому важливо бути готовими до різних сценаріїв розвитку подій.
План перемоги України — це насамперед про стратегію
Як зазначає “Сліп”, ті речі, які Володимир Зеленський вказує у Плані перемоги, стосуються стратегії, а не тактики.
Однак якщо розглядати План Зеленського як певну складову, певну стратегію, яка може вести до конкретних результатів, то ним можна послуговуватися.
Українці уже звернули увагу на те, що в Плані перемоги нічого не сказано про тимчасово окуповані Росією українські території.
“Сліп” нагадує, що будь-яка війна йде не за територію, а саме за людей, громадян країни.
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