Дмитрий "Слип" Кухарчук объяснил, поможет ли План победы Зеленского выиграть войну

Командир 2 штурмового батальона 3 ОШБр Дмитрий “Слип” Кухарчук в интервью Online.UA рассказал, в чем заключается смысл Плана победы Украины, который предложил президент Владимир Зеленский вместе со своей командой.
Главные тезисы
- План победы Украины – это стратегия, которая может помочь достичь конкретных результатов.
- Украинцы должны осознать, что война идет, прежде всего, за людей, а не за территории.
- Россия как страна-сосед никуда не исчезнет, поэтому важно быть готовыми к разным сценариям развития событий.
План победы Украины — это о стратегии
Как отмечает “Слип”, те вещи, которые Владимир Зеленский указывает в Плане победы, касаются стратегии, а не тактики.
Однако если рассматривать План Зеленского как определенную составляющую, определенную стратегию, которая может привести к конкретным результатам, то его можно использовать.
Украинцы уже обратили внимание на то, что в Плане победы ничего не сказано о временно оккупированных Россией украинских территориях.
"Слип" напоминает, что любая война идет не за территорию, а именно за людей, граждан страны.
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