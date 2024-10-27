Дмитрий "Слип" Кухарчук объяснил, поможет ли План победы Зеленского выиграть войну
Категория
Украина
Дата публикации

Дмитрий "Слип" Кухарчук объяснил, поможет ли План победы Зеленского выиграть войну

Дмитрий “Слип” Кухарчук
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Источник:  online.ua

Командир 2 штурмового батальона 3 ОШБр Дмитрий “Слип” Кухарчук в интервью Online.UA рассказал, в чем заключается смысл Плана победы Украины, который предложил президент Владимир Зеленский вместе со своей командой.

Главные тезисы

  • План победы Украины – это стратегия, которая может помочь достичь конкретных результатов.
  • Украинцы должны осознать, что война идет, прежде всего, за людей, а не за территории.
  • Россия как страна-сосед никуда не исчезнет, ​​поэтому важно быть готовыми к разным сценариям развития событий.

План победы Украины — это о стратегии

Как отмечает “Слип”, те вещи, которые Владимир Зеленский указывает в Плане победы, касаются стратегии, а не тактики.

Однако если рассматривать План Зеленского как определенную составляющую, определенную стратегию, которая может привести к конкретным результатам, то его можно использовать.

Украинцы уже обратили внимание на то, что в Плане победы ничего не сказано о временно оккупированных Россией украинских территориях.

"Слип" напоминает, что любая война идет не за территорию, а именно за людей, граждан страны.

Потому что плевать будет, где границы Украины, если в этой стране не будет украинцев, если их не останется, — это первое. Второе — это то, что, вероятно, нет ни у кого сейчас ответа на вопрос, если честно говорить, как вернуть оккупированные территории. А я искренне уверен, что мы должны говорить не только о восстановлении, но и должны исходить из позиции, что, имея такого соседа, мы не можем занимать нейтральную позицию. Мы должны воспитывать в детях, в себе принципы великодержавия.

Дмитрий "Слип" Кухарчук

Дмитрий "Слип" Кухарчук

Командир 2 штурмового батальона 3 ОШБр

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