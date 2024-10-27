Дмитрий "Слип" Кухарчук объяснил, поможет ли План победы Зеленского выиграть войну

Командир 2 штурмового батальона 3 ОШБр Дмитрий “Слип” Кухарчук в интервью Online.UA рассказал, в чем заключается смысл Плана победы Украины, который предложил президент Владимир Зеленский вместе со своей командой.

План победы Украины — это о стратегии

Как отмечает “Слип”, те вещи, которые Владимир Зеленский указывает в Плане победы, касаются стратегии, а не тактики.

Однако если рассматривать План Зеленского как определенную составляющую, определенную стратегию, которая может привести к конкретным результатам, то его можно использовать.

Украинцы уже обратили внимание на то, что в Плане победы ничего не сказано о временно оккупированных Россией украинских территориях.

"Слип" напоминает, что любая война идет не за территорию, а именно за людей, граждан страны.