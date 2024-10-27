Україна може врятувати Тайвань. Шаппс вказав на неочевидний зв'язок

На переконання ексглави Міноборони Великої Британії Гранта Шаппса, якщо Україна розгромить Росію, то таким чином врятує Тайвань від вторгнення Китаю.

Війна РФ проти України вплине на долю інших країн

Грант Шаппс закликає Британію та інших партнерів України допомогти їй перемогти Росію, адже якщо цього не станеться, то Китай отримає сигнал до нападу на Тайвань.

Такий розвиток події призведе до фатальних наслідків для всієї міжнародної спільноти.

Ексміністр звернув увагу на те, що офіційний Пекін ніколи не приховував та не заперечував свій план "возз’єднатися" з демократичним Тайванем.

Попри велику кількість доступної інформації, світ чомусь не розуміє важливості цієї майбутньої війни в Індо-Тихоокеанському регіоні. Якщо ви думаєте, що конфлікт на маленькому острові за 6 000 миль від вас має значення, і вважаєте, що Британія не повинна в нього втручатися, то це величезна помилка. Грант Шаппс Ексглава Міноборони Великої Британії

За словами Шаппса, ті наслідки, з якими стикнеться світ у разі вторгнення Китаю в Тайвань, будуть катастрофічними. Однак вторгнення не станеться, якщо Україна розгромить Росію.

Глобальний конфлікт все-таки можливий

Як вважає британський політик, війна Росії проти України — "екзистенційний тест для Заходу".

Чи переросте російсько-українська війна в глобальний конфлікт? Не сумнівайтеся: Китай та інші авторитарні держави хочуть, щоб ми зазнали поразки. Такі країни мало зважають на демократію та права власних громадян. Їхньою метою є зміна світового порядку на користь власних тоталітарних режимів, — вважає він. Поширити

Шаппс звернув увагу на те, що просто вкрай важливо не лише надати дозвіл на використання британських ракет великої дальності Storm Shadow, але й зробити це, не орієнтуючись на США,

На цьому тлі він закликав офіційний Лондон подвоїти оборонну підтримку України, "попри витрати на поповнення запасів боєприпасів".

На переконання Шаппса, інші члени НАТО повинні негайно зробити те саме.