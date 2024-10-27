У РФ випадкові смерті списують на бойові втрати у війні — перехоплення ГУР

Ну, цей солдат, що помер, так? А куди ж він їхав на скутері? Мабуть, ще й головою ударився... Мопед же з адміністрації, так? Зараз ще скажуть, навіщо ти мопед дав? А тепер його повезуть ховати, як загиблого під час виконання, — сказав один із росіян.