У РФ випадкові смерті списують на бойові втрати у війні — перехоплення ГУР
Категорія
Україна
Дата публікації

У РФ випадкові смерті списують на бойові втрати у війні — перехоплення ГУР

ГУР
У РФ випадкові смерті списують на бойові втрати у війні — перехоплення ГУР
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Українська розвідка опублікувала нове перехоплення розмови росіян. Відео підтверджує, що випадкові смерті росіян часто списують на бойові втрати у війні проти України.

Головні тези:

  • Росія списує випадкові смерті своїх громадян на бойові втрати у війні проти України.
  • Деталі нового перехоплення розмови між працівником швидкої допомоги та місцевим жителем свідчать про фальсифікацію обставин загибелі російського солдата.
  • Генштаб оприлюднив статистику втрат армії РФ за добу, де зазначено знищення тисяч російських загарбників та техніки.
  • Серед знищеної техніки РФ: танки, артилерійські системи, літаки, кораблі, броньована техніка та багато іншого.

Росіяни списують випадкові смерті окупантів на війну

Як повідомляє ГУР, записаний діалог відбувся між працівником швидкої допомоги та місцевим жителем Бєлгородської області, які обговорюють деталі загибелі російського солдата.

Виявилось, що військовий загинув унаслідок ДТП, коли вирішив проїхатись на мопеді. Попри те, що смерть настала через аварію, його планують поховати як загиблого в бою.

Ну, цей солдат, що помер, так? А куди ж він їхав на скутері? Мабуть, ще й головою ударився... Мопед же з адміністрації, так? Зараз ще скажуть, навіщо ти мопед дав? А тепер його повезуть ховати, як загиблого під час виконання, — сказав один із росіян.

Що відомо про втрати армії РФ за добу

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1440 російських загарбників, а з техніки знищено:

  • танків — 9113 (+4) од.;

  • бойових броньованих машин — 18 355 (+23) од.;

  • артилерійських систем — 19 821 (+39) од.;

  • РСЗВ — 1240 од.;

  • засоби ППО — 984 од.;

  • літаків — 369 од.;

  • гелікоптерів — 329 од.;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 17 799 (+73) од.;

  • крилатих ракет — 2625 од.;

  • кораблів/катерів — 28 од.;

  • підводних човнів — 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 27 560 (+100) од.;

  • спеціальної техніки — 3542 (+1) од.

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