В РФ случайные смерти списывают на боевые потери в войне — перехват ГУР

Украинская разведка опубликовала новый перехват разговора россиян. Видео подтверждает, что случайные смерти россиян часто списываются на боевые потери в войне против Украины.
Главные тезисы
- Случайные смерти россиян часто списываются на потери в войне против Украины, как показывают перехваты разговоров.
- Данные Генштаба указывают на значительные потери среди российских захватчиков по различным категориям техники и техники ПВО.
- Российские власти планируют похоронить солдат, погибших в результате несчастных случаев, как погибших в бою, придавая им статус погибших во время исполнения.
- Публикуемые данные свидетельствуют о настоящих потерях армии РФ за сутки военных действий в регионе.
Россияне списывают случайные смерти оккупантов на войну
Как сообщает ГУР, записанный диалог состоялся между работником скорой помощи и местным жителем Белгородской области, обсуждающим детали гибели российского солдата.
Оказалось, что военный погиб в результате ДТП, когда решил проехаться на мопеде. Несмотря на то, что смерть наступила из-за аварии, его планируют похоронить как погибшего в бою.
Что известно об потерях армии РФ за сутки
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1440 российских захватчиков, а по технике уничтожены:
танков — 9113 (+4) ед.;
боевых бронированных машин — 18 355 (+23) ед;
артиллерийских систем — 19 821 (+39) ед;
РСЗО — 1240 ед.;
средства ПВО — 984 ед.;
самолетов — 369 ед.;
вертолетов — 329 ед.;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 17 799 (+73) ед;
крылатых ракет — 2625 ед;
кораблей/катеров — 28 ед.;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерны — 27 560 (+100) ед;
специальной техники — 3542 (+1) ед.
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