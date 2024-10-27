В РФ случайные смерти списывают на боевые потери в войне — перехват ГУР

Ну, этот умерший солдат, да? А куда он ехал на скутере? Наверное, еще и головой ударился... Мопед же из администрации, да? Сейчас скажут, зачем ты мопед дал? А теперь его повезут хоронить, как погибшего во время исполнения, — сказал один из россиян.