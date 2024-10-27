В РФ случайные смерти списывают на боевые потери в войне — перехват ГУР
Категория
Украина
Дата публикации

В РФ случайные смерти списывают на боевые потери в войне — перехват ГУР

ГУР
В РФ случайные смерти списывают на боевые потери в войне — перехват ГУР
Читати українською

Украинская разведка опубликовала новый перехват разговора россиян. Видео подтверждает, что случайные смерти россиян часто списываются на боевые потери в войне против Украины.

Главные тезисы

  • Случайные смерти россиян часто списываются на потери в войне против Украины, как показывают перехваты разговоров.
  • Данные Генштаба указывают на значительные потери среди российских захватчиков по различным категориям техники и техники ПВО.
  • Российские власти планируют похоронить солдат, погибших в результате несчастных случаев, как погибших в бою, придавая им статус погибших во время исполнения.
  • Публикуемые данные свидетельствуют о настоящих потерях армии РФ за сутки военных действий в регионе.

Россияне списывают случайные смерти оккупантов на войну

Как сообщает ГУР, записанный диалог состоялся между работником скорой помощи и местным жителем Белгородской области, обсуждающим детали гибели российского солдата.

Оказалось, что военный погиб в результате ДТП, когда решил проехаться на мопеде. Несмотря на то, что смерть наступила из-за аварии, его планируют похоронить как погибшего в бою.

Ну, этот умерший солдат, да? А куда он ехал на скутере? Наверное, еще и головой ударился... Мопед же из администрации, да? Сейчас скажут, зачем ты мопед дал? А теперь его повезут хоронить, как погибшего во время исполнения, — сказал один из россиян.

Что известно об потерях армии РФ за сутки

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1440 российских захватчиков, а по технике уничтожены:

  • танков — 9113 (+4) ед.;

  • боевых бронированных машин — 18 355 (+23) ед;

  • артиллерийских систем — 19 821 (+39) ед;

  • РСЗО — 1240 ед.;

  • средства ПВО — 984 ед.;

  • самолетов — 369 ед.;

  • вертолетов — 329 ед.;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 17 799 (+73) ед;

  • крылатых ракет — 2625 ед;

  • кораблей/катеров — 28 ед.;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерны — 27 560 (+100) ед;

  • специальной техники — 3542 (+1) ед.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Российские офицеры расстреляли командира роты за сопротивление — перехват ГУР
ГУР
Российские офицеры расстреляли командира роты за сопротивление — перехват ГУР
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Отвратительная вещь. Разведка Эстонии описала новую тактику армии РФ
армия РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские воины сообщают о безумных потерях армии РФ — видео
Генштаб ВСУ
ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?