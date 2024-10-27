ЗСУ знищили дві САУ "Піон" російської армії на Донеччині — відео

Українські військові знищили дві САУ "Піон" поблизу окупованої Горлівки. Вона розташована в 25 км від лінії фронту та вважається глибоким тилом російських окупантів.
Головні тези:
- Українські військові знищило дві САУ “Піон” російської армії поблизу Горлівки, що є глибоким тилом окупантів.
- Знищення ворожої техніки було проведено за допомогою безпілотних систем та дрона-бомбардувальника Nemesis.
- Ситуація на фронті показує, що протягом останніх діб відбулися багато бойових зіткнень і атак на різних напрямках.
- ЗСУ успішно відбили кілька десятків атак у різних районах, включаючи Куп’янський, Лиманський, Торецький, Покровський і Курахівський напрямки.
ЗСУ знищили техніку росіян поблизу Горлівки
Як зазначається, бійці батальйону безпілотних систем знищили одразу дві самохідні артилерійські установки 2С7 "Піон".
Ця операція відбулася в тилу російських військ. Ворожу техніку разом із боєкомплектом було знищено точними скидами з дрона-бомбардувальника Nemesis, а аеророзвідку для коригування удару здійснювали бійці штурмової бригади Нацполіції "Лють".
До слова, 2С7 "Піон" — 203-мм самохідна артилерійська установка, яка здатна знищувати противника на відстані до 47,5 км. "Піон" призначений для придушення тилів, знищення особливо важливих об'єктів і засобів ядерного нападу
Яка ситуація на фронті
Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 174 бойових зіткнень.
На Куп’янському напрямку за добу відбулося 14 атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кіндрашівки, Синьківки, Петропавлівки, Кругляківки, Загризового, Вишневого, Берестового та Першотравневого. Ворог активно задіював для ударів на напрямку бомбардувальну та штурмову авіацію.
На Лиманському напрямку агресор атакував 18 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Кіндрашівки, Синьківки, Петропавлівки, Кругляківки, Загризового, Вишневого, Берестового та Першотравневого.
На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив дев’ять атак у бік Торецька та Щербинівки.
На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 43 атаки. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Антонівки та Катеринівки. Окрім цього, ворог атакував у бік Новоселидівки, Гострого, Дальнього, Костянтинівки, Єлизаветівки.
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