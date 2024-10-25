Українські прикордонники знищили два танки армії РФ під Куп’янськом ― відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські прикордонники знищили два танки армії РФ під Куп’янськом ― відео

ДПСУ
Танк
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Бійці роти ударних безпілотних авіаційних комплексів «Фенікс» бригади «Помста» знищили танк Т-72 російських загарбників та дві бойові машини піхоти.

Головні тези:

  • Прикордонники України знищили два танки, три БМП та п'ятьох загарбників армії РФ під час бойових дій під Куп'янськом.
  • Дії прикордонників спрямовані на ліквідацію загрози для територіальної цілісності та безпеки України.
  • Події на Куп'янському напрямку свідчать про високу ефективність захисних заходів та готовність українських сил до відстоювання своєї країни.

Прикордонники України знищили 2 російських танки

Про це повідомила Державна прикордонна служба та оприлюднила відповідне відео.

Прикордонники розбили танк Т-72 та ще один пошкодили на Куп'янському напрямку.

Крім того, ліквідували п'ятьох загарбників, знищили три автомобілі та дві одиниці БМП-2 росіян.

ДПСУ знищила російську станцію відеоспостереження

Подробиці та відео ураження показали у Державній прикордонній службі України.

За допомогою FPV-дронів українські прикордонники уразили російську станцію відеоспостереження Пергам РТР-150.

ДПСУ "осліпили" росіян на півночі України. Ворожу станцію відеоспостереження "Пергам РТР-150" було знищено чотирма FPV-дронами прикордонників. Ворог використовува її для здійснення розвідки та планування атак, проте, українські оборонці кордону таких можливостей росіян тепер позбавили!

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