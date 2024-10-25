Українські прикордонники знищили два танки армії РФ під Куп’янськом ― відео

Бійці роти ударних безпілотних авіаційних комплексів «Фенікс» бригади «Помста» знищили танк Т-72 російських загарбників та дві бойові машини піхоти.

Прикордонники України знищили 2 російських танки

Про це повідомила Державна прикордонна служба та оприлюднила відповідне відео.

Прикордонники розбили танк Т-72 та ще один пошкодили на Куп'янському напрямку.

Крім того, ліквідували п'ятьох загарбників, знищили три автомобілі та дві одиниці БМП-2 росіян. Поширити

ДПСУ знищила російську станцію відеоспостереження

Подробиці та відео ураження показали у Державній прикордонній службі України.

За допомогою FPV-дронів українські прикордонники уразили російську станцію відеоспостереження Пергам РТР-150.