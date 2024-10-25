Украинские пограничники уничтожили два танка армии РФ под Купянском ― видео
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские пограничники уничтожили два танка армии РФ под Купянском ― видео

ГПСУ
Танк
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Бойцы роты ударных беспилотных авиационных комплексов Феникс бригады “Помста” уничтожили танк Т-72 российских захватчиков и две боевые машины пехоты.

Главные тезисы

  • Бойцы ударных беспилотных авиационных комплексов Феникс успешно справились с заданием по уничтожению вражеской техники.
  • Украинские пограничники отразили атаку, лишив российских захватчиков двух танков Т-72, трёх автомобилей и двух БМП-2.
  • Украинские защитники границы продемонстрировали готовность и эффективность в борьбе с противником, успешно ослабив его возможности.

Пограничники Украины уничтожили 2 российских танка

Об этом сообщила Государственная пограничная служба и обнародовала соответствующее видео.

Пограничники разбили танк Т-72 и еще один повредили на Купянском направлении.

Кроме того, ликвидировали пятерых захватчиков, уничтожили три автомобиля и две единицы БМП-2 россиян.

ГПСУ уничтожила российскую станцию ​​видеонаблюдения

Подробности и видео поражения показали в Государственной пограничной службе.

С помощью FPV-дронов украинские пограничники поразили российскую станцию ​​видеонаблюдения Пергам РТР-150.

ГПСУ "ослепили" россиян на севере Украины. Вражеская станция видеонаблюдения "Пергам РТР-150" была уничтожена четырьмя FPV-дронами пограничников. Враг использовала ее для разведки и планирования атак, однако, украинские защитники границы таких возможностей россиян теперь лишили!

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