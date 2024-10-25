Украинские пограничники уничтожили два танка армии РФ под Купянском ― видео

Бойцы роты ударных беспилотных авиационных комплексов Феникс бригады “Помста” уничтожили танк Т-72 российских захватчиков и две боевые машины пехоты.
Главные тезисы
- Бойцы ударных беспилотных авиационных комплексов Феникс успешно справились с заданием по уничтожению вражеской техники.
- Украинские пограничники отразили атаку, лишив российских захватчиков двух танков Т-72, трёх автомобилей и двух БМП-2.
- Украинские защитники границы продемонстрировали готовность и эффективность в борьбе с противником, успешно ослабив его возможности.
Пограничники Украины уничтожили 2 российских танка
Об этом сообщила Государственная пограничная служба и обнародовала соответствующее видео.
Кроме того, ликвидировали пятерых захватчиков, уничтожили три автомобиля и две единицы БМП-2 россиян.
ГПСУ уничтожила российскую станцию видеонаблюдения
Подробности и видео поражения показали в Государственной пограничной службе.
С помощью FPV-дронов украинские пограничники поразили российскую станцию видеонаблюдения Пергам РТР-150.
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