Українські прикордонники завдали ударів по позиціях армії РФ на Сіверському напрямку — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські прикордонники завдали ударів по позиціях армії РФ на Сіверському напрямку — відео

ДПСУ
зсу

Українські прикордонники здійснили серію ударів по ворожих позиціях на Сіверському напрямку і знищили окупантів. Результати роботи вони оприлюднили в мережі.

Головні тези:

  • Українські прикордонники успішно атакували позиції окупантів на Сіверському напрямку, знищивши 8 загарбників та завдавши завдань ворогові.
  • Військові витрати РФ у війні проти України вражають: лише за добу з 24 на 25 червня загинули 1180 окупантів.
  • У період з початку вторгнення Росії в Україну втрачено понад півмільйона солдатів та багато одиниць техніки і озброєння.
  • Українські оборонці знищили 18 бойових броньованих машин та 35 артилерійських систем, завдаючи значних втрат ворогові.
  • Відвага та спротив українських захисників на фронті призвела до серйозних втрат для РФ, показуючи єдність та впевненість в перемозі.

Що відомо про удар по позиціях окупантів на Сіверському напрямку

Як зазначається, на відео показана робота ударних дронів прикордонників бригади "Помста".

Зазначається, що в ході роботи безпілотниками українським оборонцям вдалось ліквідувати та поранити загалом 8 загарбників.

Що відомо про втрати РФ на фронті

Втрати Росії у війні проти України за добу з 24 на 25 червня, становили 1180 окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення, країна-агрессор втратила близько 536 840 солдатів. Крім того, захисники України знищили 18 бойових броньованих машин та 35 артилерійських систем.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.06.24 орієнтовно склали:

  • особового складу — 536 840 (+1180) осіб ліквідовано;

  • танків — 8035 (+4) од.;

  • бойових броньованих машин — 15 431 (+18) од.;

  • артилерійських систем — 14 281 (+35) од.;

  • РСЗВ — 1108 од.;

  • засоби ППО — 863 од.;

  • літаків — 359 од.;

  • гелікоптерів — 326 од.;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11 413 (+31) од.;

  • крилатих ракет — 2324 (+1) од.;

  • кораблів/катерів — 28 од.;

  • підводних човнів — 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 19 362 (+58) од.;

  • спеціальної техніки — 2403 (+6) од.

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