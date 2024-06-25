Українські прикордонники завдали ударів по позиціях армії РФ на Сіверському напрямку — відео

Українські прикордонники здійснили серію ударів по ворожих позиціях на Сіверському напрямку і знищили окупантів. Результати роботи вони оприлюднили в мережі.
Головні тези:
- Українські прикордонники успішно атакували позиції окупантів на Сіверському напрямку, знищивши 8 загарбників та завдавши завдань ворогові.
- Військові витрати РФ у війні проти України вражають: лише за добу з 24 на 25 червня загинули 1180 окупантів.
- У період з початку вторгнення Росії в Україну втрачено понад півмільйона солдатів та багато одиниць техніки і озброєння.
- Українські оборонці знищили 18 бойових броньованих машин та 35 артилерійських систем, завдаючи значних втрат ворогові.
- Відвага та спротив українських захисників на фронті призвела до серйозних втрат для РФ, показуючи єдність та впевненість в перемозі.
Що відомо про удар по позиціях окупантів на Сіверському напрямку
Як зазначається, на відео показана робота ударних дронів прикордонників бригади "Помста".
Зазначається, що в ході роботи безпілотниками українським оборонцям вдалось ліквідувати та поранити загалом 8 загарбників.
Що відомо про втрати РФ на фронті
Втрати Росії у війні проти України за добу з 24 на 25 червня, становили 1180 окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення, країна-агрессор втратила близько 536 840 солдатів. Крім того, захисники України знищили 18 бойових броньованих машин та 35 артилерійських систем.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.06.24 орієнтовно склали:
особового складу — 536 840 (+1180) осіб ліквідовано;
танків — 8035 (+4) од.;
бойових броньованих машин — 15 431 (+18) од.;
артилерійських систем — 14 281 (+35) од.;
РСЗВ — 1108 од.;
засоби ППО — 863 од.;
літаків — 359 од.;
гелікоптерів — 326 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11 413 (+31) од.;
крилатих ракет — 2324 (+1) од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 19 362 (+58) од.;
спеціальної техніки — 2403 (+6) од.
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