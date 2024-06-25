Українські прикордонники завдали ударів по позиціях армії РФ на Сіверському напрямку — відео

Українські прикордонники здійснили серію ударів по ворожих позиціях на Сіверському напрямку і знищили окупантів. Результати роботи вони оприлюднили в мережі.

Що відомо про удар по позиціях окупантів на Сіверському напрямку

Як зазначається, на відео показана робота ударних дронів прикордонників бригади "Помста".

Зазначається, що в ході роботи безпілотниками українським оборонцям вдалось ліквідувати та поранити загалом 8 загарбників.

Що відомо про втрати РФ на фронті

Втрати Росії у війні проти України за добу з 24 на 25 червня, становили 1180 окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення, країна-агрессор втратила близько 536 840 солдатів. Крім того, захисники України знищили 18 бойових броньованих машин та 35 артилерійських систем.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.06.24 орієнтовно склали: