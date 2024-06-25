Украинские пограничники нанесли удары по позициям армии РФ на Северском направлении — видео

Украинские пограничники осуществили серию ударов по враждебным позициям на Северском направлении и уничтожили оккупантов. Результаты работы они обнародовали в сети.

Что известно об ударе по позициям окупантов на Северском направлении

Как отмечается, на видео показана работа ударных дронов пограничников бригады "Месть".

Отмечается, что в ходе работы беспилотниками украинским защитникам удалось ликвидировать и ранить 8 захватчиков.

Что известно о потерях РФ на фронте

Потери России в войне против Украины за сутки с 24 на 25 июня составили 1180 окупантов. В общей сложности с начала полномасштабного вторжения, страна-агрессор потеряла около 536 840 солдат. Кроме того, защитники Украины уничтожили 18 боевых бронированных машин и 35 артиллерийских систем.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.06.24 ориентировочно составили: