Украинские пограничники нанесли удары по позициям армии РФ на Северском направлении — видео

Украинские пограничники осуществили серию ударов по враждебным позициям на Северском направлении и уничтожили оккупантов. Результаты работы они обнародовали в сети.
Главные тезисы
- Украинские пограничники успешно атаковали позиции окупантов на Северском направлении, уничтожив 8 захватчиков и нанеся задачи врагу.
- Военные расходы РФ в войне против Украины впечатляют: только за сутки с 24 на 25 июня погибли 1180 окупантов.
- В период с начала вторжения России в Украину потеряно более полумиллиона солдат и многие единицы техники и вооружения.
- Украинские защитники уничтожили 18 боевых бронированных машин и 35 артиллерийских систем, нанося значительные потери врагу.
- Отвага и сопротивление украинских защитников на фронте привели к серьезным потерям для РФ, показывая единство и уверенность в победе.
Что известно об ударе по позициям окупантов на Северском направлении
Как отмечается, на видео показана работа ударных дронов пограничников бригады "Месть".
Отмечается, что в ходе работы беспилотниками украинским защитникам удалось ликвидировать и ранить 8 захватчиков.
Что известно о потерях РФ на фронте
Потери России в войне против Украины за сутки с 24 на 25 июня составили 1180 окупантов. В общей сложности с начала полномасштабного вторжения, страна-агрессор потеряла около 536 840 солдат. Кроме того, защитники Украины уничтожили 18 боевых бронированных машин и 35 артиллерийских систем.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.06.24 ориентировочно составили:
личного состава — 536 840 (+1180) человек ликвидировано;
танков — 8035 (+4) ед;
боевых бронированных машин — 15 431 (+18) ед;
артиллерийских систем — 14 281 (+35) ед;
РСЗО — 1108 ед.;
средства ПВО — 863 ед.;
самолетов — 359 ед.;
вертолетов — 326 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 11 413 (+31) ед;
крылатых ракет — 2324 (+1) ед;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 19 362 (+58) ед;
специальной техники — 2403 (+6) ед.
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