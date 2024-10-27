ВСУ уничтожили две САУ "Пион" российской армии в Донецкой области — видео
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили две САУ "Пион" российской армии в Донецкой области — видео

ВСУ уничтожили две САУ "Пион" российской армии в Донецкой области — видео
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Источник:  online.ua

Украинские военные уничтожили две САУ "Пион" вблизи оккупированной Горловки. Она расположена в 25 км от линии фронта и считается глубоким тылом русских оккупантов.

Главные тезисы

  • Военные операции украинских сил разрушают технику российских оккупантов в Донецкой области.
  • Успешное уничтожение двух САУ “Пион” 2С7 показывает высокую эффективность действий батальона беспилотных систем и бойцов Нацполиции “Лют”.
  • Прошедшие сутки были насыщены боевыми столкновениями на различных направлениях фронта, включая Купянское, Лиманское, Торецкое, Покровское и Кураховское.
  • Украинские защитники успешно отразили атаки врага в районах множества населенных пунктов, остановив продвижение оккупантов.
  • Ситуация на фронте остается напряженной, но украинские военные продолжают активные действия для обеспечения безопасности гражданских населенных пунктов и нейтрализации угрозы со стороны российских войск.

ВСУ уничтожили технику россиян вблизи Горловки

Как отмечается, бойцы батальона беспилотных систем уничтожили сразу две самоходные артиллерийские установки 2С7 "Пион".

Эта операция прошла в тылу русских войск. Вражеская техника вместе с боекомплектом была уничтожена точными сбросами с дрона-бомбардировщика Nemesis, а аэроразведку для корректировки удара осуществляли бойцы штурмовой бригады Нацполиции "Лют".

К слову, 2С7 "Пион" — 203-мм самоходная артиллерийская установка, способная уничтожать противника на расстоянии до 47,5 км. "Пион" предназначен для подавления тылов, уничтожения особо важных объектов и средств ядерного нападения.

Какая ситуация на фронте

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 174 боевых столкновений.

  • На Купянском направлении в сутки произошло 14 атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Кондрашовки, Синьковки, Петропавловки, Кругляковки, Загрызового, Вишневого, Берестового и Первомайского. Враг активно задействовал для ударов по направлению бомбардировочную и штурмовую авиацию.

  • На Лиманском направлении агрессор атаковал 18 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Кондрашовки, Синьковки, Петропавловки, Кругляковки, Загрызового, Вишневого, Берестового и Первомайского.

  • На Торецком направлении враг при поддержке авиации совершил девять атак в сторону Торецкая и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 41 штурмовое и наступательное действие агрессора в районах населенных пунктов Воздвиженка, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Крутый Яр, Красный Яр, Николаевка и Селидово. Наибольшая концентрация вражеских атак была близ Селидова.

  • На Кураховском направлении Силы обороны отразили 43 атаки. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Антоновки и Екатериновки. Кроме этого, враг атаковал в сторону Новоселидовки, Острого, Дальнего, Константиновки, Елизаветовки.

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