ВСУ уничтожили две САУ "Пион" российской армии в Донецкой области — видео

Как отмечается, бойцы батальона беспилотных систем уничтожили сразу две самоходные артиллерийские установки 2С7 "Пион".

Эта операция прошла в тылу русских войск. Вражеская техника вместе с боекомплектом была уничтожена точными сбросами с дрона-бомбардировщика Nemesis, а аэроразведку для корректировки удара осуществляли бойцы штурмовой бригады Нацполиции "Лют".

К слову, 2С7 "Пион" — 203-мм самоходная артиллерийская установка, способная уничтожать противника на расстоянии до 47,5 км. "Пион" предназначен для подавления тылов, уничтожения особо важных объектов и средств ядерного нападения.

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 174 боевых столкновений.

На Купянском направлении в сутки произошло 14 атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Кондрашовки, Синьковки, Петропавловки, Кругляковки, Загрызового, Вишневого, Берестового и Первомайского. Враг активно задействовал для ударов по направлению бомбардировочную и штурмовую авиацию.

На Лиманском направлении агрессор атаковал 18 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Кондрашовки, Синьковки, Петропавловки, Кругляковки, Загрызового, Вишневого, Берестового и Первомайского.