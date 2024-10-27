ВСУ уничтожили более 1400 солдат РФ, 23 ББМ и 39 артсистем

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 689 040 военных.
Главные тезисы
- Согласно данным Генштаба, украинские военные за сутки уничтожили более 1400 солдат РФ, 23 боевые бронированные машины и 39 артиллерийских систем.
- Общее количество потерь российской армии с начала вторжения на Украину уже превышает 689 000 военных.
- На фронте зафиксировано 174 боевых столкновения. Враг активно ведет атаки на различных направлениях, включая Купянское, Лиманское, Торецкое, Покровское и Кураховское.
- Особое внимание сил обороны Украины уделяется защите населенных пунктов, где враг проявляет наибольшую активность.
- Российская армия активно задействует авиацию для ударов по украинским позициям, однако силы обороны успешно отражают нападения противника.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1440 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 9113 (+4) ед;
боевых бронированных машин — 18 355 (+23) ед;
артиллерийских систем — 19 821 (+39) ед;
РСЗО — 1240 ед.;
средства ПВО — 984 ед.;
самолетов — 369 ед.;
вертолетов — 329 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 17 799 (+73) ед;
крылатых ракет — 2625 ед;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 27 560 (+100) ед;
специальной техники — 3542 (+1) ед.
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 174 боевых столкновений.
На Купянском направлении в сутки произошло 14 атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Кондрашовки, Синьковки, Петропавловки, Кругляковки, Загрызового, Вишневого, Берестового и Первомайского. Враг активно задействовал для ударов по направлению бомбардировочную и штурмовую авиацию.
На Лиманском направлении агрессор атаковал 18 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Кондрашовки, Синьковки, Петропавловки, Кругляковки, Загрызового, Вишневого, Берестового и Первомайского.
На Торецком направлении враг при поддержке авиации совершил девять атак в сторону Торецкая и Щербиновки.
На Кураховском направлении Силы обороны отразили 43 атаки. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Антоновки и Екатериновки. Кроме этого, враг атаковал в сторону Новоселидовки, Острого, Дальнего, Константиновки, Елизаветовки.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-