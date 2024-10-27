ВСУ уничтожили более 1400 солдат РФ, 23 ББМ и 39 артсистем
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили более 1400 солдат РФ, 23 ББМ и 39 артсистем

Генштаб ВСУ
ВСУ уничтожили более 1400 солдат РФ, 23 ББМ и 39 артсистем
Read in English
Читати українською

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 689 040 военных.

Главные тезисы

  • Согласно данным Генштаба, украинские военные за сутки уничтожили более 1400 солдат РФ, 23 боевые бронированные машины и 39 артиллерийских систем.
  • Общее количество потерь российской армии с начала вторжения на Украину уже превышает 689 000 военных.
  • На фронте зафиксировано 174 боевых столкновения. Враг активно ведет атаки на различных направлениях, включая Купянское, Лиманское, Торецкое, Покровское и Кураховское.
  • Особое внимание сил обороны Украины уделяется защите населенных пунктов, где враг проявляет наибольшую активность.
  • Российская армия активно задействует авиацию для ударов по украинским позициям, однако силы обороны успешно отражают нападения противника.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1440 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 9113 (+4) ед;

  • боевых бронированных машин — 18 355 (+23) ед;

  • артиллерийских систем — 19 821 (+39) ед;

  • РСЗО — 1240 ед.;

  • средства ПВО — 984 ед.;

  • самолетов — 369 ед.;

  • вертолетов — 329 ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 17 799 (+73) ед;

  • крылатых ракет — 2625 ед;

  • кораблей/катеров — 28 ед;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 27 560 (+100) ед;

  • специальной техники — 3542 (+1) ед.

Фото — facebook.com/GeneralStaff.ua

Какая ситуация на фронте

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 174 боевых столкновений.

  • На Купянском направлении в сутки произошло 14 атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Кондрашовки, Синьковки, Петропавловки, Кругляковки, Загрызового, Вишневого, Берестового и Первомайского. Враг активно задействовал для ударов по направлению бомбардировочную и штурмовую авиацию.

  • На Лиманском направлении агрессор атаковал 18 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Кондрашовки, Синьковки, Петропавловки, Кругляковки, Загрызового, Вишневого, Берестового и Первомайского.

  • На Торецком направлении враг при поддержке авиации совершил девять атак в сторону Торецкая и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 41 штурмовое и наступательное действие агрессора в районах населенных пунктов Воздвиженка, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Крутый Яр, Красный Яр, Николаевка и Селидово. Наибольшая концентрация вражеских атак была близ Селидова.

  • На Кураховском направлении Силы обороны отразили 43 атаки. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Антоновки и Екатериновки. Кроме этого, враг атаковал в сторону Новоселидовки, Острого, Дальнего, Константиновки, Елизаветовки.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ уничтожили около 400 оккупантов и 3 артсистемы армии РФ на Покровском направлении
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Между ВСУ и армией РФ произошло 90 боестолкновений с начала суток
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ уничтожили более 1400 солдат РФ, 23 ББМ и 39 артсистем
Генштаб ВСУ
ВСУ уничтожили более 1400 солдат РФ, 23 ББМ и 39 артсистем

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?