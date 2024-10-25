ВСУ уничтожили около 400 оккупантов и 3 артсистемы армии РФ на Покровском направлении

Оперативная информация по состоянию на 22.00 25.10.2024 по российскому вторжению предоставлена ​​Генеральным штабом ВСУ,

На Харьковском направлении наши войска отражают три атаки российских захватчиков в районе Волчанска.

По имеющейся информации, за сегодняшний день на направлении враг потерял 97 военнослужащих убитыми и ранеными. Кроме этого, украинские воины уничтожили два автомобиля и две единицы специальной техники, также повредили три артиллерийских системы и четыре авто оккупантов.

На Купянском направлении противник 13 раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Голубовки, Степной Новоселовки и Вишневого. Девять атак до сих пор продолжаются.

24 раза враг атаковал на Лиманском направлении, пытаясь продвинуться в направлении Грековки, Тернов, Торского и в Серебрянском лесу. Двадцать атак противника нашим подразделениям удалось отбить, еще четыре боестолкновения продолжаются.

На Северском направлении оккупанты трижды пытались продвинуться в районах населенных пунктов Ивано-Дарьевка и Выимка, на это время все атаки отбиты, противник успеха не имел.

На Краматорском направлении имело место одно боевое столкновение. Активность окупантов проявлялась в районе Временного Яра, все попытки врага улучшить свое положение были остановлены украинскими воинами.