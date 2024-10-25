ВСУ уничтожили около 400 оккупантов и 3 артсистемы армии РФ на Покровском направлении

С начала суток 25 октября произошло 142 боевых столкновения, противник нанес ракетный удар с применением одной ракеты, 70 авиационных ударов с применением 106 КАБов, более 600 ударов дронами-камикадзе и осуществил около 3 тыс обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов с использованием различных .
Главные тезисы
- С начала суток 25 октября на Покровском направлении произошло 142 боевых столкновения, в ходе которых украинские военные активно действовали против оккупантов.
- Противник нанес ракетный удар, совершил авиационные удары и обстрелы с применением дронов-камикадзе, что привело к значительным потерям среди военнослужащих противника.
- На Купянском направлении оккупанты несколько раз пытались вытеснить украинские войска из их позиций, однако атаки были успешно отражены.
- В ряде районов на Покровском направлении российские оккупанты продолжают активные операции, однако украинские защитники успешно сопротивляются и предотвращают продвижение противника на украинскую территорию.
- Украинские военные продолжают действовать в рамках обороны страны, поддерживая боеготовность и готовность к действиям в сложных боевых условиях.
Актуальная ситуация на фронте 25 октября
Оперативная информация по состоянию на 22.00 25.10.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,
На Харьковском направлении наши войска отражают три атаки российских захватчиков в районе Волчанска.
На Купянском направлении противник 13 раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Голубовки, Степной Новоселовки и Вишневого. Девять атак до сих пор продолжаются.
24 раза враг атаковал на Лиманском направлении, пытаясь продвинуться в направлении Грековки, Тернов, Торского и в Серебрянском лесу. Двадцать атак противника нашим подразделениям удалось отбить, еще четыре боестолкновения продолжаются.
На Северском направлении оккупанты трижды пытались продвинуться в районах населенных пунктов Ивано-Дарьевка и Выимка, на это время все атаки отбиты, противник успеха не имел.
На Краматорском направлении имело место одно боевое столкновение. Активность окупантов проявлялась в районе Временного Яра, все попытки врага улучшить свое положение были остановлены украинскими воинами.
Также враг пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении. Оккупанты в районе населенного пункта Торецк получили жесткий отпор от наших защитников.
Интенсивно атакует враг украинских защитников в Покровском направлении. Здесь, в течение дня, агрессор совершил 43 штурмовых и наступательных действия. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах Лисовки, Селидового и Миролюбовки. В общей сложности, 34 атаки на направлении украинские защитники уже отбили, еще девять боестолкновений продолжаются. Наши воины прилагают усилия для недопущения продвижения противника в глубину украинской территории.
За сегодняшний день потери агрессора на данном направлении составили 394 человека убитыми и ранеными. Уничтожены три артиллерийские системы, 14 автомобилей, боевая бронированная машина и три мотоцикла. Кроме того, боевая бронированная машина и десять автомобилей были повреждены.
На Кураховском направлении в настоящее время суток насчитывается 31 боевое столкновение. Захватчики сохраняют высокую активность, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Острое, Екатериновка и Новодмитровка. Подразделения Сил обороны отразили 25 атак противника, шесть атак продолжаются до сих пор.
На Времивском направлении произошло 18 боестолкновений. Тринадцать вражеских штурмов остановлены в районах Богоявления и Новоукраинки. Еще пять атак продолжаются.
На Приднепровском направлении наши воины трижды отражали атаки российских захватчиков на позиции украинского войска, противник успеха не имел.
Ситуация на фронте 24 октября
В течение 24 октября авиация, ракетные войска и артиллерия украинских воинов успешно поразили:
один пункт управления БпЛА,
склад с боеприпасами,
четыре района сосредоточения личного состава,
средство ПВО,
четыре артиллерийские системы противника,
еще один важный объект армии РФ.
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