ЗСУ знищили близько 400 окупантів та 3 артсистеми армії РФ на Покровському напрямку

Оперативна інформація станом на 22.00 25.10.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ,

На Харківському напрямку наші війська відбивають три атаки російських загарбників районі Вовчанська.

За наявною інформацією, за сьогодні на напрямку ворог втратив 97 військовослужбовців вбитими та пораненими. Окрім цього, українські воїни знищили два автомобілі та дві одиниці спеціальної техніки, також пошкодили три артилерійські системи та чотири авто окупантів.

На Куп’янському напрямку противник 13 разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Голубівки, Степової Новоселівки та Вишневого. Дев’ять атак досі тривають.

24 рази ворог атакував на Лиманському напрямку, намагаючись просунутися в напрямку Греківки, Тернів, Торського та в Серебрянському лісі. Двадцять атак противника нашим підрозділам вдалось відбити, ще чотири боєзіткнення тривають.

На Сіверському напрямку окупанти тричі намагалися просунутися в районах населених пунктів Івано-Дар’ївка та Виїмка, на цей час всі атаки відбиті, противник успіху не мав.

На Краматорському напрямку мало місце одне бойове зіткнення. Активність окупантів проявлялась в районі Часового Яру, всі спроби ворога покращити своє становище були зупинені українськими воїнами.