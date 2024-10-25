35 боєзіткнень відбулося на Покровському напрямку між ЗСУ та армією РФ

Оперативна інформація станом на 16.00 25.10.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Окупант не припиняє застосовувати артилерію та авіацію по території Чернігівської та Сумської областей. Під ворожими обстрілами були райони населених пунктів Нововасилівка, Стара Гута, Басівка, Лісківщина, Покровка, Уланове, Бояро-Лежачі та Бобилівка. Авіація противника завдала удару по району населеного пункту Бобилівка.

За наявною інформацією на даний час ворог завдав 18 авіаударів по території Курської області, застосувавши 24 КАБів.

На Харківському напрямку сьогодні відбулося два бойових зіткнення. Наші війська відбивають атаки росіян у районі Вовчанська.

Дві штурмові дії загарбників відбиті нашими воїнами поблизу Голубівки на Куп’янському напрямку. Точиться бій в районі Вишневого.

На Лиманському напрямку ворог атакує в районах Греківки, Тернів та Торського. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується вже 19 боєзіткнень, з яких чотири тривають досі.

На Сіверському напрямку окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Івано-Дар’ївка та Виїмка, на цей час відбулось три бойових зіткнення.

Тривають бої в районі Часового Яру Краматорському напрямку, де противник намагається просуватись на позиції українських захисників. Авіаудару зазнала Новоєгорівка.