35 боестолкновений произошло на Покровском направлении между ВСУ и армией РФ

С начала суток 25 октября общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта возросло до 125. Оккупанты продолжают активно совершать атаки на Покровском и Кураховском направлениях. Силы обороны держат рубежи и принимают необходимые меры для недопущения прорыва обороны.
Главные тезисы
- Общее количество боевых столкновений на линии фронта увеличилось до 125.
- Продолжаются активные атаки оккупантов на Покровском и Кураховском направлениях.
- ВСУ успешно отражают атаки и принимает меры для недопущения прорыва обороны.
- Наиболее напряженная ситуация наблюдается на Покровском направлении.
Актуальная ситуация на фронте 25 октября
Оперативная информация по состоянию на 16.00 25.10.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
По имеющейся информации, в настоящее время враг нанес 18 авиаударов по территории Курской области, применив 24 КАБов.
На Харьковском направлении сегодня произошло два боевых столкновения. Наши войска отражают атаки россиян в районе Волчанска.
Два штурмовых действия захватчиков отражены нашими воинами вблизи Голубовки на Купянском направлении. Идет бой в районе Вишневого.
На Лиманском направлении враг атакует в районах Грековки, Тернов и Торского. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже 19 боеприкосновений, из которых четыре продолжаются до сих пор.
На Северском направлении оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Ивано-Дарьевка и Выемка, в настоящее время произошло три боевых столкновения.
Продолжаются бои в районе Часового Яра в Краматорском направлении, где противник пытается продвигаться на позиции украинских защитников. Авиаудар потерпела Новоегоровка.
На Торецком направлении противник при поддержке штурмовой и бомбардировочной авиации атаковал позиции наших войск, бои продолжаются в Торецком районе. Авиация противника нанесла удары по Торецку, Дружбе, Троицкому и Екатериновке, сбросив пять КАБов.
Горячее всего на Покровском направлении. В районах Селидово, Красный Яр, Крутый Яр, Лисовка и Миролюбовка идут ожесточенные бои. В настоящее время враг предпринял 35 попыток штурма украинских позиций.
На Кураховском направлении продолжается пять боестолкновний в районах Острое, Екатериновка и Новодмитровка. Двадцать вражеских штурмов уже отбиты нашими защитниками.
На Времивском направлении были отражены десять штурмовых действий противника в районах Богоявленки и Новоукраинки, семь вражеских штурмов продолжаются.
На Ореховском направлении захватчики активно применяют авиацию по районам населенных пунктов Новоандреевка, Новоданиловка и Малая Токмачка, сегодня сбросили 13 КАБов.
На Приднепровском направлении оккупанты однажды пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций, получили жесткий отпор.
Потери армии РФ по состоянию на 25 октября 2024 года
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 25.10.24 ориентировочно составили:
личного состава - около 685 910 (+1630) человек,
танков — 9 097 (+7) ед,
боевых бронированных машин — 18 287 (+33) ед,
артиллерийских систем — 19 753 (+34) ед,
РСЗО — 1 238 (+2) ед,
средств ПВО — 982 (+1) ед,
самолетов — 369(+0) ед,
вертолетов — 329 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 17 670 (+73),
крылатых ракет — 2 625 (+0),
кораблей/катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерны — 27 365 (+79) ед,
специальной техники - 3 535 (+22) ед.
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