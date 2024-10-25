35 боестолкновений произошло на Покровском направлении между ВСУ и армией РФ

Оперативная информация по состоянию на 16.00 25.10.2024 по российскому вторжению предоставлена ​​Генеральным штабом ВСУ.

Оккупант не прекращает применять артиллерию и авиацию по территории Черниговской и Сумской областей. Под вражескими обстрелами находились районы населенных пунктов Нововасиловка, Старая Гута, Басовка, Лисковщина, Покровка, Уланово, Бояро-Лежачи и Бобиловка. Авиация противника нанесла удар по району населенного пункта Бобыловка.

По имеющейся информации, в настоящее время враг нанес 18 авиаударов по территории Курской области, применив 24 КАБов.

На Харьковском направлении сегодня произошло два боевых столкновения. Наши войска отражают атаки россиян в районе Волчанска.

Два штурмовых действия захватчиков отражены нашими воинами вблизи Голубовки на Купянском направлении. Идет бой в районе Вишневого.

На Лиманском направлении враг атакует в районах Грековки, Тернов и Торского. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже 19 боеприкосновений, из которых четыре продолжаются до сих пор.

На Северском направлении оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Ивано-Дарьевка и Выемка, в настоящее время произошло три боевых столкновения.

Продолжаются бои в районе Часового Яра в Краматорском направлении, где противник пытается продвигаться на позиции украинских защитников. Авиаудар потерпела Новоегоровка.