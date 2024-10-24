Между ВСУ и армией РФ произошло 101 боевое столкновение с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16.00 24.10.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали общины населенных пунктов Новенькое, Локня, Басовка, Княжичи, Турья, Шалыгино Сумской области; Леоновка Черниговской области. Кроме этого, россияне нанесли авиаудары КАБы по районам Басовки, Беловодов и Великой Писаревки.

На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила 21 атаку на позиции украинцев вблизи населенных пунктов Дружелюбовка, Екатериновка, Грековка, Твердохлебово, Терны, Заречное, Торское и Серебрянка, два боестолкновения продолжаются до сих пор. Украинские воины стойко держат оборону и наносят врагу потери.

На Купянском направлении российские кафиры восемь раз атаковали Силы обороны в районах Голубовки, Песчаного, Лозовой, Кругляковки и Вишневого. Пять боеприкосновений еще продолжаются. По Петропавловке, Андреевке и Купянске вражеская авиация нанесла удары шестнадцатью НАРами и четырьмя КАБами.

В Харьковском направлении противник семь раз атаковал позиции наших подразделений в районе Старицы.

В районе населенного пункта Выимка на Северском направлении враг однажды пытался прорвать оборону наших позиций. Ситуация под контролем защитников Украины.

На Краматорском направлении с начала суток подразделения Сил обороны отражали две атаки российских захватчиков вблизи Временного Яра и Предтечиного.

На Торецком направлении агрессор совершил четыре авиационных удара, сбросив на жилые районы и гражданскую инфраструктуру города Торец семь управляемых авиационных бомб.

На Покровском направлении российские захватчики предприняли 30 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Миролюбовки, Новоторецкого, Луча, Лисовки, Красного Яра, Селидового, Сухого Яра, Николаевки, Крутого Яра и Михайловки. Силы обороны сдерживают натиск и отразили 28 атак противника, два боеприкосновения — еще продолжаются.

На Кураховском направлении вражеская армия атаковала 10 раз в сторону населенных пунктов Новодмитровка, Зоряное, Кременная Балка, Новониколаевка, Максимилиановка, Антоновка, Екатериновка и Константиновка. Девять попыток окупантов продвинуться вперед уже отбиты.

На Времивском направлении произошло две вражеские атаки в сторону Богоявления.

На Ореховском направлении наши защитники отбили один штурм врага вблизи Новоданиловки, в то же время враг применял штурмовую авиацию вблизи населенного пункта Малые Щербаки.