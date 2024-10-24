Между ВСУ и армией РФ произошло 101 боевое столкновение с начала суток
Категория
Украина
Дата публикации

Между ВСУ и армией РФ произошло 101 боевое столкновение с начала суток

Генштаб ВСУ
ВСУ
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Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов и принимают все необходимые меры для недопущения продвижения противника в глубь украинской территории. К настоящему времени количество боевых столкновений возросло до 101.

Главные тезисы

  • Силы обороны Украины сдерживают наступление российских захватчиков и принимают все необходимые меры для недопущения продвижения противника вглубь украинской территории.
  • Количество боевых столкновений между ВСУ и армией РФ достигло 101 за текущие сутки.
  • Украинские силы ликвидировали 1240 российских захватчиков и уничтожили значительное количество военной техники, включая танки, боевые машины, артиллерию и другое оборудование.

Актуальная ситуация на фронте 24 октября

Оперативная информация по состоянию на 16.00 24.10.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали общины населенных пунктов Новенькое, Локня, Басовка, Княжичи, Турья, Шалыгино Сумской области; Леоновка Черниговской области. Кроме этого, россияне нанесли авиаудары КАБы по районам Басовки, Беловодов и Великой Писаревки.

  • В Харьковском направлении противник семь раз атаковал позиции наших подразделений в районе Старицы.

  • На Купянском направлении российские кафиры восемь раз атаковали Силы обороны в районах Голубовки, Песчаного, Лозовой, Кругляковки и Вишневого. Пять боеприкосновений еще продолжаются. По Петропавловке, Андреевке и Купянске вражеская авиация нанесла удары шестнадцатью НАРами и четырьмя КАБами.

  • На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила 21 атаку на позиции украинцев вблизи населенных пунктов Дружелюбовка, Екатериновка, Грековка, Твердохлебово, Терны, Заречное, Торское и Серебрянка, два боестолкновения продолжаются до сих пор. Украинские воины стойко держат оборону и наносят врагу потери.

  • В районе населенного пункта Выимка на Северском направлении враг однажды пытался прорвать оборону наших позиций. Ситуация под контролем защитников Украины.

  • На Краматорском направлении с начала суток подразделения Сил обороны отражали две атаки российских захватчиков вблизи Временного Яра и Предтечиного.

  • На Торецком направлении агрессор совершил четыре авиационных удара, сбросив на жилые районы и гражданскую инфраструктуру города Торец семь управляемых авиационных бомб.

  • На Покровском направлении российские захватчики предприняли 30 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Миролюбовки, Новоторецкого, Луча, Лисовки, Красного Яра, Селидового, Сухого Яра, Николаевки, Крутого Яра и Михайловки. Силы обороны сдерживают натиск и отразили 28 атак противника, два боеприкосновения — еще продолжаются.

  • На Кураховском направлении вражеская армия атаковала 10 раз в сторону населенных пунктов Новодмитровка, Зоряное, Кременная Балка, Новониколаевка, Максимилиановка, Антоновка, Екатериновка и Константиновка. Девять попыток окупантов продвинуться вперед уже отбиты.

  • На Времивском направлении произошло две вражеские атаки в сторону Богоявления.

  • На Ореховском направлении наши защитники отбили один штурм врага вблизи Новоданиловки, в то же время враг применял штурмовую авиацию вблизи населенного пункта Малые Щербаки.

  • В Курской области авиация врага продолжает равнять с землей свои деревни и города. С начала суток российские самолеты нанесли 16 авиаударов 18 КАБ по собственной территории.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны в сутки ликвидировали 1240 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 9090 (+2) ед;

  • боевых бронированных машин — 18 254 (+25) ед;

  • артиллерийских систем — 19 719 (+45) ед;

  • РСЗО — 1236 (+2) ед.;

  • средств ПВО — 981 ед;

  • самолетов — 369 ед.;

  • вертолетов — 329 ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 17 597 (+108) ед;

  • крылатых ракет — 2625 ед;

  • кораблей/катеров — 28 ед;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 26 286 (+69) ед;

  • специальной техники — 3513 (+4) ед.

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