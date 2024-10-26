Между ВСУ и армией РФ произошло 90 боестолкновений с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16.00 26.10.2024 по российскому вторжению предоставлена ​​Генеральным штабом ВСУ.

Оккупант не прекращает применять артиллерию и авиацию по территории Черниговской и Сумской областей. Под вражескими обстрелами оказались районы населенных пунктов, таких как Хреновка, Александровка, Яблоновка, Басовка, Тимофеевка и Покровка. Также авиация противника нанесла авиаудар в районе Храповщины, сбросив при этом две управляемые авиабомбы.

В настоящее время враг нанес 18 авиаударов по территории Курской области, применив 29 КАБов.

На Харьковском направлении сегодня произошло семь боевых столкновений. Наши войска отразили четыре атаки россиян в районах Волчанска и Старицы. Еще три боестолкновения вблизи Старицы до сих пор продолжаются.

Пять штурмовых действий захватчиков отбиты нашими воинами вблизи Кондрашовки, Синьковки, Кругляковки, Берестового и Первомайского на Купянском направлении. Вблизи Кругляковки и Кондрашовки идет еще три боестолкновения. Враг активно применяет авиацию. Подверглись ударам КАБами Песчаное, Глушковка, Загрызовое, также Берестово оказалось под ударами неуправляемых авиационных ракет.

На Лиманском направлении враг при поддержке авиации атакует в районах Грековки, Макеевки, Тернов, Торского, Серебрянки и Григоровки. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже 12 боестолкновений, из которых четыре продолжаются до сих пор.

На Северском направлении оккупанты дважды атаковали в районе Белогоровки, одно боестолкновение до сих пор продолжается.