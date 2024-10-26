Между ВСУ и армией РФ произошло 90 боестолкновений с начала суток

С начала суток 26 октября общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта возросло до 90. Оккупанты продолжают атаковать почти на всех направлениях востока и юга Украины, особенно активно на Покровском и Кураховском направлениях. ВСУ держат рубежи и принимают все необходимые меры по недопущению прорыва обороны.
Главные тезисы
- С начала суток 26 октября произошло 90 боевых столкновений между ВСУ и армией РФ.
- Украинские войска успешно отражают атаки оккупантов на различных направлениях востока и юга страны.
- Активность вражеских сил отмечена на Покровском и Кураховском направлениях, где идут жесткие бои.
Актуальная ситуация на фронте 26 октября
Оперативная информация по состоянию на 16.00 26.10.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Оккупант не прекращает применять артиллерию и авиацию по территории Черниговской и Сумской областей. Под вражескими обстрелами оказались районы населенных пунктов, таких как Хреновка, Александровка, Яблоновка, Басовка, Тимофеевка и Покровка. Также авиация противника нанесла авиаудар в районе Храповщины, сбросив при этом две управляемые авиабомбы.
В настоящее время враг нанес 18 авиаударов по территории Курской области, применив 29 КАБов.
На Харьковском направлении сегодня произошло семь боевых столкновений. Наши войска отразили четыре атаки россиян в районах Волчанска и Старицы. Еще три боестолкновения вблизи Старицы до сих пор продолжаются.
Пять штурмовых действий захватчиков отбиты нашими воинами вблизи Кондрашовки, Синьковки, Кругляковки, Берестового и Первомайского на Купянском направлении. Вблизи Кругляковки и Кондрашовки идет еще три боестолкновения. Враг активно применяет авиацию. Подверглись ударам КАБами Песчаное, Глушковка, Загрызовое, также Берестово оказалось под ударами неуправляемых авиационных ракет.
На Лиманском направлении враг при поддержке авиации атакует в районах Грековки, Макеевки, Тернов, Торского, Серебрянки и Григоровки. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже 12 боестолкновений, из которых четыре продолжаются до сих пор.
На Северском направлении оккупанты дважды атаковали в районе Белогоровки, одно боестолкновение до сих пор продолжается.
На Торецком направлении противник шесть раз атаковал позиции наших войск вблизи Щербиновки. В настоящее время три атаки уже отбиты.
Горячее всего на Покровском направлении. В районах Воздвиженки, Миролюбовки, Луча, Лисовки, Крутого Яра, Николаевки и Селидового — ведутся ожесточенные бои. Сейчас враг предпринял 20 попыток штурма украинских позиций, 12 атак нашими защитниками уже отбиты. Оккупанты сбросили авиабомбу в районе Мирнограда.
На Кураховском направлении длится одиннадцать боестолкновений в районах населенных пунктов Измайловка, Степановка, Новодмитровка, Новоселидовка, Острое, Дальнее, Антоновка, Елизаветка, Екатериновка. Семь вражеских штурмов уже отбиты нашими защитниками.
На Ореховском направлении наши защитники отразили атаку врага в районе Новоданиловки. Захватчики активно применяли авиацию по районам населенных пунктов Малая Токмачка и Малые Щербаки.
На Приднепровском направлении наши защитники отразили четыре атаки врага. Оккупанты нанесли авиационный удар населенному пункту Львова, применив неуправляемые авиационные ракеты.
Потери армии РФ по состоянию на 26 октября 2024 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.10.24 ориентировочно составили:
личного состава - около 687 600 (+1690) человек,
танков - 9 109 (+12) ед,
боевых бронированных машин - 18 332 (+45) ед,
артиллерийских систем - 19782 (+29) ед,
РСЗО - 1 240 (+2) ед,
средств ПВО - 984 (+2) ед,
самолетов - 369 (+0) ед,
вертолетов - 329 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 17 726 (+56),
крылатых ракет - 2 625 (+0),
кораблей/катеров - 28 (+0) ед,
подводных лодок - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 27 460 (+95) ед,
специальной техники - 3541 (+6).
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