Між ЗСУ та армією РФ відбулося 90 боєзіткнень від початку доби

Оперативна інформація станом на 16.00 26.10.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ВСУ.

Окупант не припиняє застосовувати артилерію та авіацію по території Чернігівської та Сумської областей. Під ворожими обстрілами опинились райони населених пунктів, таких як Хрінівка, Олександрівка, Яблунівка, Басівка, Тимофіївка та Покровка. Також авіація противника завдала авіаудару в районі Храпівщини, скинувши при цьому дві керовані авіабомби.

Станом на цей час ворог завдав 18 авіаударів по території Курської області, застосувавши 29 КАБів.

На Харківському напрямку сьогодні відбулося сім бойових зіткнень. Наші війська відбили чотири атаки росіян у районах Вовчанська та Стариці. Ще три боєзіткнення поблизу Стариці досі тривають.

П’ять штурмових дій загарбників відбиті нашими воїнами поблизу Кіндрашівки, Синьківки, Кругляківки, Берестового та Першотравневого на Куп’янському напрямку. Поблизу Кругляківки та Кіндрашівки точиться ще три боєзіткнення. Ворог активно застосовує авіацію. Зазнали ударів КАБами Піщане, Глушківка, Загризове, також Берестове опинилось під ударами некерованих авіаційних ракет.

На Лиманському напрямку ворог, за підтримки авіації, атакує в районах Греківки, Макіївки, Тернів, Торського, Серебрянки та Григорівки. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується уже 12 боєзіткнень, з яких чотири тривають досі.

На Сіверському напрямку окупанти двічі атакували в районі Білогорівки, одне боєзіткнення досі триває.