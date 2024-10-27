ЗСУ знищили понад 1400 солдатів РФ, 23 ББМ та 39 артсистем

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 689 040 військових.
Головні тези:
- Збройні сили України активно ліквідують ворожу військову техніку та особовий склад, загальна кількість втрат російської армії значно зростає.
- Протягом минулої доби зафіксовано 174 бойових зіткнень на різних напрямках фронту.
- Українські захисники відбили численні атаки ворожих сил та завдали значних втрат на ворожій техніці.
- Ворог активно використовує авіацію для ударів на різних напрямках, але сили оборони успішно стримують натиск.
- Найбільша концентрація ворожих атак зафіксована в районах Кіндрашівки, Синьківки, Петропавлівки та інших населених пунктів.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1440 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 9113 (+4) од.;
бойових броньованих машин — 18 355 (+23) од.;
артилерійських систем — 19 821 (+39) од.;
РСЗВ — 1240 од.;
засоби ППО — 984 од.;
літаків — 369 од.;
гелікоптерів — 329 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 17 799 (+73) од.;
крилатих ракет — 2625 од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 27 560 (+100) од.;
спеціальної техніки — 3542 (+1) од.
Яка ситуація на фронті
Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 174 бойових зіткнень.
На Куп’янському напрямку за добу відбулося 14 атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кіндрашівки, Синьківки, Петропавлівки, Кругляківки, Загризового, Вишневого, Берестового та Першотравневого. Ворог активно задіював для ударів на напрямку бомбардувальну та штурмову авіацію.
На Лиманському напрямку агресор атакував 18 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Кіндрашівки, Синьківки, Петропавлівки, Кругляківки, Загризового, Вишневого, Берестового та Першотравневого.
На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив дев’ять атак у бік Торецька та Щербинівки.
На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 43 атаки. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Антонівки та Катеринівки. Окрім цього, ворог атакував у бік Новоселидівки, Гострого, Дальнього, Костянтинівки, Єлизаветівки.
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