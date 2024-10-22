Окупанти РФ систематично страчують військовополонених ЗСУ і застосовують хімзброю

Війська РФ останнім часом значно збільшили кількість систематичних страт українських військовополонених, а також активно використовують хімзброю на фронті. Це порушення Женевської конвенції та Конвенції про заборону хімічної зброї.

Російські окупанти цілеспрямовано та систематично страчують українських військовополонених

Як зазначають аналітики ISW, за інформацією українських офіційних осіб 18 жовтня російські сили стратили двох беззбройних військовополонених ЗСУ поблизу населеного пункту Селидове на Донеччині. Військовополонені були розстріляні з близької відстані, маючи зв'язані руки.

Також, 20 жовтня, російський військовий кореспондент опублікував відео та заявив, що російські війська використовують хлорпікрин — хімічний агент, який пошкоджує легені — проти українських військових.

Держдепартамент США ще 1 травня підтвердив використання Росією хлорпікрину та інших хімічних засобів, що порушує Конвенцію про хімічну зброю, підписану Росією.

Українські офіційні джерела раніше також повідомляли, що росіяни дедалі частіше використовують гранати, споряджені хлорпікрином.

Аналітики ISW дійшли висновку, що такі систематичні військові злочини свідчать про низьку дисципліну російських військ та відсутність покарань для солдатів за порушення законів війни.

Немає доказів того, що Росія притягує російський персонал до відповідальності за порушення законів війни, про які повідомлялося, — резюмували в ISW. Поширити

Російські окупанти стратили на полі бою 93 українських воїни

Правоохоронці мають дані про страту російськими військовими на полі бою 93 українських військовополонених. Про це повідомив начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу Генпрокурора Юрій Бєлоусов.