Оккупанты РФ систематически казнят военнопленных ВСУ и применяют химоружие

Войска РФ в последнее время значительно увеличили количество систематических казней украинских военнопленных, а также активно используют химоружие на фронте. Это нарушение Женевской конвенции и Конвенции о запрещении химического оружия.
Главные тезисы
- Российские оккупанты систематически казнят украинских военнопленных и применяют химоружие, нарушая международные конвенции.
- Информация об увеличении числа казней и использовании химического оружия подтверждается аналитиками ISW и официальными источниками.
- Отсутствие наказания для военнослужащих РФ за военные преступления свидетельствует о низкой дисциплине и безнаказанности.
- Украинские официальные лица сообщают о казнях и применении химоружия со стороны российских сил на фронте.
- Применение хлорпикрина и других химических средств Россией нарушает Конвенцию о химическом оружии и несет ответственность по международному праву.
Российские оккупанты целенаправленно и систематически казнят украинских военнопленных
Как отмечают аналитики ISW, по информации украинских официальных лиц 18 октября российские силы казнили двух безоружных военнопленных ВСУ вблизи населенного пункта Селидово Донецкой области. Военнопленные были расстреляны с близкого расстояния, имея связанные руки.
Также, 20 октября, российский военный корреспондент опубликовал видео и заявил, что российские войска используют хлорпикрин — химический агент, который повреждает легкие против украинских военных.
Госдепартамент США еще 1 мая подтвердил использование Россией хлорпикрина и других химических средств, нарушающих Конвенцию о химическом оружии, подписанную Россией.
Украинские официальные источники ранее также сообщали, что россияне все чаще используют гранаты, снаряженные хлорпикрином.
Аналитики ISW пришли к выводу, что такие систематические военные преступления свидетельствуют о низкой дисциплине российских войск и отсутствии наказаний для солдат за нарушение законов войны.
Российские кафиры казнили на поле боя 93 украинских воина
У правоохранителей есть данные о казни российскими военными на поле боя 93 украинских военнопленных. Об этом сообщил начальник Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Офиса Генпрокурора Юрий Белоусов.
По его словам, 80% случаев казней украинских военнопленных зафиксировано в этом году. В то же время, тенденция начала появляться в ноябре прошлого года, когда «произошли изменения в отношении военнослужащих РФ к нашим военнопленным в худшую сторону», отметил руководитель "департамента войны".
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-