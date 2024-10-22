Оккупанты РФ систематически казнят военнопленных ВСУ и применяют химоружие

Войска РФ в последнее время значительно увеличили количество систематических казней украинских военнопленных, а также активно используют химоружие на фронте. Это нарушение Женевской конвенции и Конвенции о запрещении химического оружия.

Российские оккупанты целенаправленно и систематически казнят украинских военнопленных

Как отмечают аналитики ISW, по информации украинских официальных лиц 18 октября российские силы казнили двух безоружных военнопленных ВСУ вблизи населенного пункта Селидово Донецкой области. Военнопленные были расстреляны с близкого расстояния, имея связанные руки.

Также, 20 октября, российский военный корреспондент опубликовал видео и заявил, что российские войска используют хлорпикрин — химический агент, который повреждает легкие против украинских военных.

Госдепартамент США еще 1 мая подтвердил использование Россией хлорпикрина и других химических средств, нарушающих Конвенцию о химическом оружии, подписанную Россией.

Украинские официальные источники ранее также сообщали, что россияне все чаще используют гранаты, снаряженные хлорпикрином.

Аналитики ISW пришли к выводу, что такие систематические военные преступления свидетельствуют о низкой дисциплине российских войск и отсутствии наказаний для солдат за нарушение законов войны.

Нет доказательств того, что Россия привлекает российский персонал к ответственности за нарушение законов войны, о которых сообщалось, резюмировали в ISW. Поделиться

Российские кафиры казнили на поле боя 93 украинских воина

У правоохранителей есть данные о казни российскими военными на поле боя 93 украинских военнопленных. Об этом сообщил начальник Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Офиса Генпрокурора Юрий Белоусов.