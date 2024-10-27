Украина может спасти Тайвань. Шаппс указал на неочевидную связь

По мнению экс-главы Минобороны Великобритании Гранта Шаппса, если Украина разгромит Россию, то таким образом спасет Тайвань от вторжения Китая.
Главные тезисы
- Победа Украины над Россией может предотвратить вторжение Китая в Тайвань.
- Экс-глава Минобороны Великобритании Грант Шаппс призывает партнеров Украины немедленно усилить ее поддержку.
- Пространство Индо-Тихоокеанского региона может стать ареной для глобального конфликта между демократиями и авторитарными режимами.
Война РФ против Украины повлияет на судьбы других стран
Грант Шаппс призывает Британию и других партнеров Украины помочь ей победить Россию, ведь если этого не произойдет, Китай получит сигнал к нападению на Тайвань.
Такое развитие событий приведет к роковым последствиям для всего международного сообщества.
Экс-министр обратил внимание на то, что официальный Пекин никогда не скрывал и не отрицал свой план “воссоединиться” с демократическим Тайванем.
По словам Шаппса, последствия, с которыми столкнется мир в случае вторжения Китая в Тайвань, будут катастрофическими. Однако вторжение не произойдет, если Украина разгромит Россию.
Глобальный конфликт все же возможен
Как считает британский политик, война России против Украины — "экзистенциальный тест для Запада".
Шаппс обратил внимание на то, что сейчас крайне важно не только дать разрешение на использование британских ракет большой дальности Storm Shadow, но и сделать это, не ориентируясь на США.
На этом фоне он призвал официальный Лондон удвоить оборонную поддержку Украины, "несмотря на затраты на пополнение запасов боеприпасов".
По мнению Шаппса, другие члены НАТО должны немедленно сделать то же самое.
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