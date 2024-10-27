Украина может спасти Тайвань. Шаппс указал на неочевидную связь

По мнению экс-главы Минобороны Великобритании Гранта Шаппса, если Украина разгромит Россию, то таким образом спасет Тайвань от вторжения Китая.

Война РФ против Украины повлияет на судьбы других стран

Грант Шаппс призывает Британию и других партнеров Украины помочь ей победить Россию, ведь если этого не произойдет, Китай получит сигнал к нападению на Тайвань.

Такое развитие событий приведет к роковым последствиям для всего международного сообщества.

Экс-министр обратил внимание на то, что официальный Пекин никогда не скрывал и не отрицал свой план “воссоединиться” с демократическим Тайванем.

Несмотря на множество доступной информации, мир почему-то не понимает важности этой предстоящей войны в Индо-Тихоокеанском регионе. Если вы думаете, что конфликт на маленьком острове в 6 000 милях от вас имеет значение, и считаете, что Британия не должна в него вмешиваться, это огромная ошибка. Поделиться

По словам Шаппса, последствия, с которыми столкнется мир в случае вторжения Китая в Тайвань, будут катастрофическими. Однако вторжение не произойдет, если Украина разгромит Россию.

Глобальный конфликт все же возможен

Как считает британский политик, война России против Украины — "экзистенциальный тест для Запада".

Перерастет ли российско-украинская война в глобальный конфликт? Не сомневайтесь: Китай и другие авторитарные государства хотят, чтобы мы потерпели поражение. Такие страны не обращают внимание на демократию и права собственных граждан. Их целью является изменение мирового порядка в пользу собственных тоталитарных режимов, считает он. Поделиться

Шаппс обратил внимание на то, что сейчас крайне важно не только дать разрешение на использование британских ракет большой дальности Storm Shadow, но и сделать это, не ориентируясь на США.

На этом фоне он призвал официальный Лондон удвоить оборонную поддержку Украины, "несмотря на затраты на пополнение запасов боеприпасов".

По мнению Шаппса, другие члены НАТО должны немедленно сделать то же самое.