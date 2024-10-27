Путін разом зі союзниками наближає жахливий сценарій — політолог
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Путін разом зі союзниками наближає жахливий сценарій — політолог

Путін сформував нову вісь зла
Джерело:  The Washington Post

Російському диктатору Володимиру Путіну на тлі війни РФ проти України вдалося згуртувати навколо себе альянс з Північної Кореї, Ірану та Китаю. Проблема полягає у тому, що три країни з цього альянсу мають ядерну зброю.

Головні тези:

  • Формування альянсу між Росією, Північною Кореєю, Іраном та Китаєм може мати жахливі наслідки.
  • Прорахунки на одному фронті можуть призвести до загострення ситуації в інших театрах бойових дій.
  • Путін та його союзники не збираються зупинятися.

Путін сформував нову вісь зла

З важливим попередженням з цього приводу виступив завідувач кафедри політекономії в Американському інституті підприємництва Ніколас Еберштадт.

За словами експерта, гіпотеза "жаху" Бехтоля — це сценарій, який, ймовірно, ніколи не втілиться в життя, однак це саме той жахаючий наслідок союзництва Москви та Пхеньяна.

Еберштадт звертає увагу на те, що як би не розвивалася війна Росії проти України, розгортання північнокорейських сил на українському фронті дійсно повинно стривожити Білий дім.

Чотири агресивні диктатури — Росія, Китай, Іран і Північна Корея — співпрацюють у стратегічному плані, і їхня співпраця поглиблюється та стає дедалі більш узгодженою. Три з них володіють ядерною зброєю, а Іран прагне приєднатися до цього клубу, — наголошує політолог.

Більшість війн на планеті пов'язані між собою

Як зазначає історик Хел Брендс, поки Путіну та його союзникам не вдалося сформувати міцного альянса, як НАТО, але вони вже глибше інтегровані, як в економічному, так і у військовому плані, ніж країни Осі часів Другої світової війни.

Він звертає увагу на те, що КНР та РФ субсидують Північну Корею, а країна-агресорка покладається на Пекін у плані ринків збуту, Тегеран — у плані ударних дронів, а КНДР — у плані бойової техніки та живої сили.

Не можна також ігнорувати той факт, що Іран отримує від Пхеньяна військові технології, нарощує економічне співробітництво з Росією і Китаєм.

Ба більше, як відомо, вони активно захищають один одного на міжнародних і дипломатичних форумах.

Ми маємо зрозуміти, що війна в Газі та Лівані проти Ізраїлю, яку ведуть іранські проксі, — це війна Росії проти України, як і війна на Тайвані, яку може розв'язати Китай у зручний для Пекіна час. Невдачі на одному театрі військових дій призведуть до ще більших невдач, — підсумував Еберштадт.

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