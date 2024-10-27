Путін разом зі союзниками наближає жахливий сценарій — політолог

Російському диктатору Володимиру Путіну на тлі війни РФ проти України вдалося згуртувати навколо себе альянс з Північної Кореї, Ірану та Китаю. Проблема полягає у тому, що три країни з цього альянсу мають ядерну зброю.

Путін сформував нову вісь зла

З важливим попередженням з цього приводу виступив завідувач кафедри політекономії в Американському інституті підприємництва Ніколас Еберштадт.

За словами експерта, гіпотеза "жаху" Бехтоля — це сценарій, який, ймовірно, ніколи не втілиться в життя, однак це саме той жахаючий наслідок союзництва Москви та Пхеньяна.

Еберштадт звертає увагу на те, що як би не розвивалася війна Росії проти України, розгортання північнокорейських сил на українському фронті дійсно повинно стривожити Білий дім.

Чотири агресивні диктатури — Росія, Китай, Іран і Північна Корея — співпрацюють у стратегічному плані, і їхня співпраця поглиблюється та стає дедалі більш узгодженою. Три з них володіють ядерною зброєю, а Іран прагне приєднатися до цього клубу, — наголошує політолог. Поширити

Більшість війн на планеті пов'язані між собою

Як зазначає історик Хел Брендс, поки Путіну та його союзникам не вдалося сформувати міцного альянса, як НАТО, але вони вже глибше інтегровані, як в економічному, так і у військовому плані, ніж країни Осі часів Другої світової війни.

Він звертає увагу на те, що КНР та РФ субсидують Північну Корею, а країна-агресорка покладається на Пекін у плані ринків збуту, Тегеран — у плані ударних дронів, а КНДР — у плані бойової техніки та живої сили.

Не можна також ігнорувати той факт, що Іран отримує від Пхеньяна військові технології, нарощує економічне співробітництво з Росією і Китаєм.

Ба більше, як відомо, вони активно захищають один одного на міжнародних і дипломатичних форумах.