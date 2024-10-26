Це станеться до 28 жовтня. ЗМІ розкрили плани Путіна щодо Курщини
Категорія
Україна
Дата публікації

Це станеться до 28 жовтня. ЗМІ розкрили плани Путіна щодо Курщини

солдати КНДР
Джерело:  The New York Times

Згідно з даними видання The New York Times, російський диктатор Володимир Путін планує накопичити у Курській області 5000 елітних солдатів КНДР до 28 жовтня.

Головні тези:

  • Північнокорейські війська кидають на фронт заради мінімізації втрат армії РФ.
  • Інсайдери розкрили, що воєнний контингент з КНДР перекидають із Владивостока на військовий аеродром у Росії.
  • Експерти вважають, що північнокорейські солдати дадуть Путіну можливість продовжувати наступ на Сході України.

Кремль хоче відбити в України захоплені території Курщини

Американські журналісти стверджують, що кілька тисяч північнокорейських солдатів уже прибули в Курську область Росії, щоб посилити там наступальні дії армії РФ.

Однак, як виявилося, це не все. До понеділка, 28 жовтня, очікується збір до 5000 північнокорейських військових.

Що важливо розуміти, ці війська є частиною елітного підрозділу Корейської народної армії.

За словами інсайдерів видання, їх перекидають із Владивостока літаками Іл-76 на військовий аеродром на заході Росії, а потім відправляють у зону бойових дій.

Як зазначають українські та американські чиновники, війська КНДР ще не вступили в бій, і поки що не зрозуміло, яка їхня роль на цій ділянці фронту.

Путін не хоче забирати свої війська зі Сходу України

За словами іноземних аналітиків, будь-який значний контингент північнокорейських військ дасть змогу Росії залишити більше своїх сил на Донбасі, де досі триває активний наступ окупантів.

Як відомо, російський диктатор наказав своїй армії захопити якомога більшу частину української території до настання зими.

На переконання редакції видання, солдати КНДР можуть не стати високоефективною бойовою силою, якщо опиняться на фронті, проте, що важливо розуміти, їх стягують туди не заради цього.

Хтось має померти на полі бою, і з погляду росіян, звісно, краще, якщо цей хтось не буде росіянином, — сказав Еміль Кастехельмі, військовий експерт із фінської Black Bird Group.

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