Згідно з даними видання The New York Times, російський диктатор Володимир Путін планує накопичити у Курській області 5000 елітних солдатів КНДР до 28 жовтня.

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Американські журналісти стверджують, що кілька тисяч північнокорейських солдатів уже прибули в Курську область Росії, щоб посилити там наступальні дії армії РФ.

Однак, як виявилося, це не все. До понеділка, 28 жовтня, очікується збір до 5000 північнокорейських військових.

Що важливо розуміти, ці війська є частиною елітного підрозділу Корейської народної армії.

За словами інсайдерів видання, їх перекидають із Владивостока літаками Іл-76 на військовий аеродром на заході Росії, а потім відправляють у зону бойових дій.

Як зазначають українські та американські чиновники, війська КНДР ще не вступили в бій, і поки що не зрозуміло, яка їхня роль на цій ділянці фронту. Поширити

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За словами іноземних аналітиків, будь-який значний контингент північнокорейських військ дасть змогу Росії залишити більше своїх сил на Донбасі, де досі триває активний наступ окупантів.

Як відомо, російський диктатор наказав своїй армії захопити якомога більшу частину української території до настання зими.

На переконання редакції видання, солдати КНДР можуть не стати високоефективною бойовою силою, якщо опиняться на фронті, проте, що важливо розуміти, їх стягують туди не заради цього.