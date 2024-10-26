Кремль хочет отбить у Украины захваченные территории Курщины

Американские журналисты утверждают, что несколько тысяч северокорейских солдат уже прибыли в Курскую область России, чтобы усилить наступательные действия армии РФ.

Однако, как выяснилось, это не все. До понедельника, 28 октября, ожидается сбор до 5000 северокорейских военных.

Что важно понимать, что эти войска являются частью элитного подразделения Корейской народной армии.

По словам инсайдеров издания, их перебрасывают из Владивостока самолетами Ил-76 на военный аэродром на западе России, а затем отправляют в зону боевых действий.

Как отмечают украинские и американские чиновники, войска КНДР еще не вступили в бой, и пока не ясно, какова их роль на этом участке фронта. Поделиться