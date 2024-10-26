Согласно данным издания The New York Times, российский диктатор Владимир Путин планирует накопить в Курской области 5000 элитных солдат КНДР до 28 октября.
Главные тезисы
- Северокорейские войска бросают на фронт ради минимизации потерь армии РФ.
- Инсайдеры раскрыли, что военный контингент из КНДР перебрасывают из Владивостока на военный аэродром в России.
- Эксперты считают, что северокорейские солдаты позволят Путину продолжать наступление на Востоке Украины.
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Американские журналисты утверждают, что несколько тысяч северокорейских солдат уже прибыли в Курскую область России, чтобы усилить наступательные действия армии РФ.
Однако, как выяснилось, это не все. До понедельника, 28 октября, ожидается сбор до 5000 северокорейских военных.
Что важно понимать, что эти войска являются частью элитного подразделения Корейской народной армии.
По словам инсайдеров издания, их перебрасывают из Владивостока самолетами Ил-76 на военный аэродром на западе России, а затем отправляют в зону боевых действий.