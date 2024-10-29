Путін вигадав нову брехню про ядерну зброю РФ

Нелегітимний президент РФ Володимир Путін почав стверджувати, що його ядерні сили майже стовідсотково сучасні, однак жодних доказів цим вигадкам не надав.

Путін знову намагається залякати світ ядерною зброєю

29 жовтня російський диктатор офіційно заявив про проведення тренувань сил ядерного стримування з практичними пусками крилатих та балістичних ракет.

Він також додав, що тренування вирішили провести на тлі "зростання геополітичної напруженості, появу нових зовнішніх загроз та ризиків".

Окрім того, Володимир Путін цинічно додав, що країні-агресорці "важливо мати сучасні і постійно готові до бойового застосування стратегічні сили".

За словами нелегітимного глави Кремля, "ядерна тріада залишається гарантом суверенітету Росії", а "ядерна зброя дозволяє Росії підтримувати паритет і баланс сил у світі".

Ба більше, диктаторо збрехав, що оснащенність ядерного арсеналу РФ "сучасними зразками озброєння досягла близько 94%".

Що відомо про невдалі пуски “Сармата”

Як уже згадувалося раніше, ще 2 роки тому російський диктатор наказав поставити міжконтинентальні ракети "Сармат" на бойове чергування.

Іноземним журналістам вдалося дізнатися про щонайменше 5 невдалих запусків.

Згідно з їхніми даними найтриваліший випробувальний політ тривав понад 2 хвилини: ракета пролетіла трохи більше ніж 35 кілометрів, перш ніж втратила керування і розбилася.

Окрім того, нещодавно стало відомо, що у російському Плесецьку під час випробувань вибухнула міжконтинентальна ракета "Сармат".

Для спостереження за випробуваннями "Сармата" з американської бази на Алясці вилітав американський розвідувальний літак Boeing RC-135S Cobra Ball, уточнює MeNMyRC з посиланням на дані FlightRadar24. Однак він не зафіксував запуску. Поширити

Як вважають фахівці, це можна пояснити тим, що вибух міг статися не безпосередньо під час запуску, а, наприклад, у процесі завантаження палива.