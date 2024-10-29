В команде Шольца неожиданно изменили отношение к другу Путина
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Политика
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В команде Шольца неожиданно изменили отношение к другу Путина

В партии Шольца неожиданно изменили свою позицию касательно Шредера
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Источник:  Stern

Новый генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Маттиас Мирш заявил о желании примириться с бывшим канцлером ФРГ Герхардом Шредером, являющимся близким другом российского диктатора Владимира Путина.

Главные тезисы

  • Маттиас Мирш игнорирует связь Шредера с Владимиром Путиным.
  • Политика сдерживания полностью поддерживается командой Олафа Шольца.
  • Действующий канцлер Германии пока не комментировал намерения своей партии.

В партии Шольца неожиданно изменили свою позицию касательно Шредера

Журналисты поинтересовались у Маттиаса Мирша, может ли Шредер оставаться в рядах социал-демократов. Генсек политической силы считает, что да.

Мы не должны мыслить черно-белыми категориями. Я могу отдать должное делу всей его жизни… даже если у меня есть принципиально другой взгляд на Путина и нападение на Украину, — заявил немецкий политик.

Мирш обратил внимание на то, что Шредер в должности канцлера Германии в 1998-2005 годах "многого достиг".

К примеру, он напомнил об отказе от участия в войне в Ираке, реформе школьного образования и легализации гражданских партнерств для однополых пар.

В СДПГ уже начали оправдывать соратника Путина

Журналисты обратили внимание на связь Шредера со страной-агрессорской Россией, а также непосредственно диктатором Владимиром Путиным.

Мирш ответил, что действующий немецкий лидер Олаф Шольц также готов говорить с Путиным, а "переговоры и сдерживание — это две стороны одной медали".

Что важно понимать, Герхард Шредер был не только канцлером с 1998 по 2005 год, но и главой политической силы СДПГ с 1999 по 2004 год.

После того, как он потерял должность главы правительства, немецкий политик много лет работал в российских энергетических компаниях и до сих пор считается другом Путина.

Среди прочего Шредер встречался с Путиным в Москве через несколько недель после начала полномасштабной войны, а затем еще раз в июле 2022 года. Россия была заинтересована в прекращении войны, уверял он после каждой этой встречи.

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Категория
Политика
Дата публикации
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