В партии Шольца неожиданно изменили свою позицию касательно Шредера

Журналисты поинтересовались у Маттиаса Мирша, может ли Шредер оставаться в рядах социал-демократов. Генсек политической силы считает, что да.

Мы не должны мыслить черно-белыми категориями. Я могу отдать должное делу всей его жизни… даже если у меня есть принципиально другой взгляд на Путина и нападение на Украину, — заявил немецкий политик. Поделиться

Мирш обратил внимание на то, что Шредер в должности канцлера Германии в 1998-2005 годах "многого достиг".

К примеру, он напомнил об отказе от участия в войне в Ираке, реформе школьного образования и легализации гражданских партнерств для однополых пар.

В СДПГ уже начали оправдывать соратника Путина

Журналисты обратили внимание на связь Шредера со страной-агрессорской Россией, а также непосредственно диктатором Владимиром Путиным.

Мирш ответил, что действующий немецкий лидер Олаф Шольц также готов говорить с Путиным, а "переговоры и сдерживание — это две стороны одной медали".

Что важно понимать, Герхард Шредер был не только канцлером с 1998 по 2005 год, но и главой политической силы СДПГ с 1999 по 2004 год.

После того, как он потерял должность главы правительства, немецкий политик много лет работал в российских энергетических компаниях и до сих пор считается другом Путина.