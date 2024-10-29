Новый генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Маттиас Мирш заявил о желании примириться с бывшим канцлером ФРГ Герхардом Шредером, являющимся близким другом российского диктатора Владимира Путина.
Главные тезисы
- Маттиас Мирш игнорирует связь Шредера с Владимиром Путиным.
- Политика сдерживания полностью поддерживается командой Олафа Шольца.
- Действующий канцлер Германии пока не комментировал намерения своей партии.
В партии Шольца неожиданно изменили свою позицию касательно Шредера
Журналисты поинтересовались у Маттиаса Мирша, может ли Шредер оставаться в рядах социал-демократов. Генсек политической силы считает, что да.
Мирш обратил внимание на то, что Шредер в должности канцлера Германии в 1998-2005 годах "многого достиг".
К примеру, он напомнил об отказе от участия в войне в Ираке, реформе школьного образования и легализации гражданских партнерств для однополых пар.
В СДПГ уже начали оправдывать соратника Путина
Журналисты обратили внимание на связь Шредера со страной-агрессорской Россией, а также непосредственно диктатором Владимиром Путиным.
Мирш ответил, что действующий немецкий лидер Олаф Шольц также готов говорить с Путиным, а "переговоры и сдерживание — это две стороны одной медали".
Что важно понимать, Герхард Шредер был не только канцлером с 1998 по 2005 год, но и главой политической силы СДПГ с 1999 по 2004 год.
После того, как он потерял должность главы правительства, немецкий политик много лет работал в российских энергетических компаниях и до сих пор считается другом Путина.
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