У команді Шольца неочікувано змінили ставлення до друга Путіна
Категорія
Політика
Дата публікації

У команді Шольца неочікувано змінили ставлення до друга Путіна

У партії Шольца неочікувано змінили свою позицію щодо Шредера
Read in English
Джерело:  Stern

Новий генеральний секретар Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Маттіас Мірш заявив про бажання примиритися з колишнім канцлером ФРН Герхардом Шредером, який є близьким другом російського диктатора Володимира Путіна.

Головні тези:

  • Маттіас Мірш ігнорує зв'язки Шредера з Володимиром Путіним.
  • Політика стримування в повній мірі підтримується командою Олафа Шольца.
  • Чинний канцлер Німеччини поки не коментував наміри своєї партії.

У партії Шольца неочікувано змінили свою позицію щодо Шредера

Журналісти поцікавилися у Маттіаса Мірша, чи має право Шредер залишатись у лавах соціал-демократів. Генсек політичної сили вважає, що так.

Ми не повинні мислити чорно-білими категоріями. Я можу віддати належне справі всього його життя… навіть якщо я маю принципово інший погляд на Путіна і напад на Україну, — заявив німецький політик.

Мірш звернув увагу на те, що Шредер на посаді канцлера Німеччини у 1998-2005 роках "багато чого досягнув".

До прикладу, він нагадав про відмову від участі у війні в Іраку, реформу шкільної освіти та легалізацію цивільних партнерств для одностатевих пар.

У СДПН вже почали виправдовувати соратника Путіна

Журналісти звернули увагу на зв’язки Шредера з країною-агресоркою Росією, а також безпосередньо диктатором Володимиром Путіним.

Мірш на це відповів, що чинний німецький лідер Олаф Шольц готовий говорити з Путіним, а "переговори і стримування — це дві сторони однієї медалі".

Що важливо розуміти, Герхард Шредер був не лише канцлером з 1998 по 2005 рік, а й очільником політичної сили СДПН з 1999 по 2004 рік.

Після того, як він втратив посаду глави уряду, німецький політик багато років працював у російських енергетичних компаніях і досі вважається другом Путіна.

Серед іншого, Шредер зустрічався з Путіним у Москві через кілька тижнів після початку повномасштабної війни, а потім ще раз у липні 2022 року. Росія була зацікавлена у припиненні війни, запевняв він після кожної цієї зустрічі.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Розмови Маска і Путіна. Керівник NASA виступив з чіткою вимогою
Білл Нельсон
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Путін разом зі союзниками наближає жахливий сценарій — політолог
Путін сформував нову вісь зла
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Путін вигадав нову брехню про ядерну зброю РФ
Путін

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?