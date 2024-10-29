Новий генеральний секретар Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Маттіас Мірш заявив про бажання примиритися з колишнім канцлером ФРН Герхардом Шредером, який є близьким другом російського диктатора Володимира Путіна.
Головні тези:
- Маттіас Мірш ігнорує зв'язки Шредера з Володимиром Путіним.
- Політика стримування в повній мірі підтримується командою Олафа Шольца.
- Чинний канцлер Німеччини поки не коментував наміри своєї партії.
У партії Шольца неочікувано змінили свою позицію щодо Шредера
Журналісти поцікавилися у Маттіаса Мірша, чи має право Шредер залишатись у лавах соціал-демократів. Генсек політичної сили вважає, що так.
Мірш звернув увагу на те, що Шредер на посаді канцлера Німеччини у 1998-2005 роках "багато чого досягнув".
До прикладу, він нагадав про відмову від участі у війні в Іраку, реформу шкільної освіти та легалізацію цивільних партнерств для одностатевих пар.
У СДПН вже почали виправдовувати соратника Путіна
Журналісти звернули увагу на зв’язки Шредера з країною-агресоркою Росією, а також безпосередньо диктатором Володимиром Путіним.
Мірш на це відповів, що чинний німецький лідер Олаф Шольц готовий говорити з Путіним, а "переговори і стримування — це дві сторони однієї медалі".
Що важливо розуміти, Герхард Шредер був не лише канцлером з 1998 по 2005 рік, а й очільником політичної сили СДПН з 1999 по 2004 рік.
Після того, як він втратив посаду глави уряду, німецький політик багато років працював у російських енергетичних компаніях і досі вважається другом Путіна.
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