Жизнь жестока. Дуда сообщил о давлении на Зеленского
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Жизнь жестока. Дуда сообщил о давлении на Зеленского

Дуда прокомментировал ухудшение отношений Польши и Украины
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Источник:  online.ua

Польский лидер Анджей Дуда утверждает, что союзники Украины оказывают давление на главу государства Владимира Зеленского, и что это также повлияло на отношения Киева и Варшавы.

Главные тезисы

  • Польский лидер Анджей Дуда раскрывает причины ухудшения отношений с Украиной.
  • Он также объяснил, почему не может передавать Украине новое оружие для войны.
  • Анджей Дуда напомнил о важности хороших отношений с украинским народом.

Дуда прокомментировал ухудшение отношений Польши и Украины

По словам президента Польши, его страна больше не в состоянии передавать Украине такое количество оружия, как это делала в прошлом.

Он также предположил, что это могло негативно отразиться на отношениях между Киевом и Варшавой.

Мы дали то, что могли дать, и дали быстро, когда это было нужно, и это наша большая гордость, только с тех пор прошло уже два года. Я с сожалением констатирую, что жизнь жестока, — заявил Анджей Дуда.

Кроме того, польский лидер заверил, что заботится о хороших отношениях с Украиной.

По его убеждению, причины ухудшения отношений с Киевом также произошли из-за давления, которое оказывают на президента Владимира Зеленского "его самые большие доноры, то есть те, кто дает ему сегодня наибольшее количество оружия".

Почему Польша не передает Украине новое оружие для ведения войны

Анджей Дуда не отрицает тот факт, что Украина должна продолжать воевать, чтобы защитить не только себя, но и всю Европу от российской агрессии.

Но сегодня мы уже не в состоянии передавать такое количество оружия, которое мы передавали в прошлом, потому что уже передали, а новое оружие ответственный политик просто не может передавать, — отметил он.

Журналисты также попросили польского лидера прокомментировать укрепление отношений между Украиной и Германией.

Анджей Дуда начал утверждать, что "сегодня Германия распространяет свое влияние в Украине, они сильны".

Это так, что в трудные времена, видимо, украинские власти исходят из того, что с таким партнером лучше дружить, — добавил он.

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