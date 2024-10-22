Мы не отступим. Польша публично унизила команду Лаврова

Польша закрывает еще одно консульство РФ

Глава МИД Польши объяснил необходимость закрытия российского генконсульства в Познани.

Он обратил внимание на то, что страна-агрессор РФ ведет гибридную войну и предпринимает попытки диверсий на польской территории.

Как министр иностранных дел, мой долг решительно реагировать. Первый шаг — закрытие российского консульства в Познани. Мы не отступим ни на шаг. Мы защищаем Республику Польша, защищаем поляков. Радослав Сикорский Глава МИД Польши

Что важно понимать, в Польше есть три генеральных консульства России — кроме Познани, это Краков и Гданьск.

Rosja prowadzi wojnę hybrydową. Dopuszcza się prób dywersji na terenie Polski. Jako Minister Spraw Zagranicznych moim obowiązkiem jest stanowczo zareagować. Pierwszy krok to zamknięcie Konsulatu Rosji w Poznaniu.



Nie cofniemy się ani o krok. Bronimy Rzeczpospolitej, bronimy… — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) October 22, 2024

На закрытие российского консульства Сикорский намекнул ранее, анонсировав решение для противодействия диверсиям Москвы на польской территории.

Зеленский прокомментировал текущие отношения с Польшей

По словам украинского лидера Владимира Зеленского, он питает надежду на дальнейшее позитивное развитие отношений с Польшей с началом председательства соседней страны в ЕС.

Учитывая тот фактор, что Польша наш сосед, поэтому Украина в любом случае получит больше позитива от польского председательства.

Вниз или вверх меняется. Главное, чтобы не ровно, знаете, как на кардиограмме, — ответил президент на вопрос, движутся ли отношения с Польшей вниз и станет ли председательство Польши в Совете ЕС вызовом для Украины. Поделиться

Владимир Зеленский обратил внимание на то, что и у Киева, и у Варшавы есть свои интересы, и важно, что оба государства общаются между собой цивилизованно.