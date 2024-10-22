Мы не отступим. Польша публично унизила команду Лаврова

22 октября шеф польской дипломатии Радослав Сикорский официально объявил о закрытии генерального консульства России в городе Познань.
Главные тезисы
- Польша пытается оградиться от гибридной войны, которую ведет РФ.
- Владимир Зеленский выразил надежду на позитивное развитие отношений с Польшей в ходе председательства страны в ЕС.
- Польша и Украина защищают свои интересы, однако общаются цивилизованно.
Польша закрывает еще одно консульство РФ
Глава МИД Польши объяснил необходимость закрытия российского генконсульства в Познани.
Он обратил внимание на то, что страна-агрессор РФ ведет гибридную войну и предпринимает попытки диверсий на польской территории.
Что важно понимать, в Польше есть три генеральных консульства России — кроме Познани, это Краков и Гданьск.
На закрытие российского консульства Сикорский намекнул ранее, анонсировав решение для противодействия диверсиям Москвы на польской территории.
Зеленский прокомментировал текущие отношения с Польшей
По словам украинского лидера Владимира Зеленского, он питает надежду на дальнейшее позитивное развитие отношений с Польшей с началом председательства соседней страны в ЕС.
Учитывая тот фактор, что Польша наш сосед, поэтому Украина в любом случае получит больше позитива от польского председательства.
Владимир Зеленский обратил внимание на то, что и у Киева, и у Варшавы есть свои интересы, и важно, что оба государства общаются между собой цивилизованно.
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