Мы не отступим. Польша публично унизила команду Лаврова
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Политика
Дата публикации

Мы не отступим. Польша публично унизила команду Лаврова

Сикорский
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Источник:  online.ua

22 октября шеф польской дипломатии Радослав Сикорский официально объявил о закрытии генерального консульства России в городе Познань.

Главные тезисы

  • Польша пытается оградиться от гибридной войны, которую ведет РФ.
  • Владимир Зеленский выразил надежду на позитивное развитие отношений с Польшей в ходе председательства страны в ЕС.
  • Польша и Украина защищают свои интересы, однако общаются цивилизованно.

Польша закрывает еще одно консульство РФ

Глава МИД Польши объяснил необходимость закрытия российского генконсульства в Познани.

Он обратил внимание на то, что страна-агрессор РФ ведет гибридную войну и предпринимает попытки диверсий на польской территории.

Как министр иностранных дел, мой долг решительно реагировать. Первый шаг — закрытие российского консульства в Познани. Мы не отступим ни на шаг. Мы защищаем Республику Польша, защищаем поляков.

Радослав Сикорский

Радослав Сикорский

Глава МИД Польши

Что важно понимать, в Польше есть три генеральных консульства России — кроме Познани, это Краков и Гданьск.

На закрытие российского консульства Сикорский намекнул ранее, анонсировав решение для противодействия диверсиям Москвы на польской территории.

Зеленский прокомментировал текущие отношения с Польшей

По словам украинского лидера Владимира Зеленского, он питает надежду на дальнейшее позитивное развитие отношений с Польшей с началом председательства соседней страны в ЕС.

Учитывая тот фактор, что Польша наш сосед, поэтому Украина в любом случае получит больше позитива от польского председательства.

Вниз или вверх меняется. Главное, чтобы не ровно, знаете, как на кардиограмме, — ответил президент на вопрос, движутся ли отношения с Польшей вниз и станет ли председательство Польши в Совете ЕС вызовом для Украины.

Владимир Зеленский обратил внимание на то, что и у Киева, и у Варшавы есть свои интересы, и важно, что оба государства общаются между собой цивилизованно.

У нас в начале войны был только один интерес: Россия — враг. Война длится долго. Интересы разные. Они защищают свои интересы. Мы свои. Но мы в цивилизованном диалоге — и это хорошо.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

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